بعد اتهامه بالتحرش.. القبض على "شيخ المشاهير" في مصر

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الداعية صلاح الدين التيجاني المعروف بـ"شيخ المشاهير"، والمتهم بالتحرش بفتاة وإرسال صور غير لائقة لها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة، إنه "تردد على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص، يدعي أنه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها في أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي من دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن".

وذكرت الوزارة أنه "تبين تقدم الشيخ ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد الفتاة ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة إلى سمعته"، مضيفة أنه "تبين أن الشيخ غير منتمٍ للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها".

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشيخ وعرضه على النيابة العامة.

ورافقت صلاح الدين التيجاني الشهرة وإطراءات المشاهير والأثرياء قبل أن يُتَّهم بالتحرش من قِبل فتاة تُدعى "خديجة خالد".

وسردت "خديجة" قصة مرفقة بمجموعة صور عبر صفحتها في "فيس بوك" ذكرت فيها أن الشيخ أرسل لها عام 2016 صورًا غير لائقة عبر محادثة خاصة؛ ما أثر في نفسيتها، وتركها في حالة صدمة ما زالت تعاني آثارها حتى الآن.

ولكنّ اللافت أن والدة "خديجة" اختارت أن تبرئ الشيخ من التهم بحجة أن العائلة تعرفه منذ زمن طويل، مشيرة إلى أنه كان بمثابة الأب لابنتها.

وبين التشكيك وتصديق كلام الفتاة والعودة إلى تداول فيديوهات الشيخ القديمة وآرائه الدينية التي وصفت بالمثيرة للجدل انقسمت آراء المتابعين وتباينت، ووصل الأمر إلى مشيخة الطريقة التيجانية التي تبرأت منه في بيان.

وذكرت في البيان أنه يزعم حمل لواء الطريقة التيجانية والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، لكن الشيخ لجأ إلى القانون، وأعلن في بيان رسمي أنه حرّر محضر سب وقذف ضد المدعية، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات لحماية سمعته بحسب قوله.

وأحدث اتهام الداعية بالتحرش، انقساما في الوسط الفني المصري.

وسارع عدد من نجوم الفن والمشاهير بالدفاع عن الداعية وسرد مواقف جيدة له، بينما نفى آخرون ما تردد عن وجود علاقة قوية تربطهم به.

والجدير بالذكر، قال الفنان حجاج عبد العظيم إن علاقته بالتيجاني لا تتجاوز وجود الأخير ضمن قائمة أصدقائه على فيسبوك، نافيا أي معرفة شخصية بينهما.

وبرر الفنان المصري عبارة "كل عام وأنت في الحفظ والأمان والسعادة والنور" التي كتبها للشيخ على أنها "جملة عادية موجهة لشخص لا يعرفه شخصيا".

وأكدت الفنانة سمية الخشاب أن التيجاني، بحسب تجربتها معه، إنسان "خلوق" ولم تر منه إلا كل خير، مشيرة إلى أنها حضرت له درسين فقط، ولم تتعمق علاقتها به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من المنشورات والصور لشخصيات فنية مثل نشوى مصطفى وعلاء مرسي والسينارست عبد الرحيم كمال، وهم يوجهون كلمات تتسم بالتقدير والتبجيل الشديدين للشيخ.