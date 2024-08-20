نعى الوسط الثقافي المصري، الكاتبة الروائية والأكاديمية البارزة د. سمية رمضان، أستاذة النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، التي وافتها المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 73 عاما.

وتعد سمية رمضان أحد أبرز الوجوه النسائية الثقافية في مصر، ومن أبرز أعمالها المجموعتان القصصيتان "خشب ونحاس" و"منازل القمر" ورواية "أوراق النرجس"، التي نالت عنها جائزة "نجيب محفوظ للرواية العربية"، 2001، التي تمنحها الجامعة الأمريكية في مصر.

واشتهرت الراحلة بأسلوبها المميز في الترجمة وهو ما تجلى في ترجمتها لكتاب "غرفة تخص المرء وحده" للكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف.

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ورثا الشاعر جمال القصاص سمية رمضان في قصيدة مؤثرة حصدت تفاعلا كبيرا عبر صفحته على موقع فيسبوك جاء فيها: يا سمية / لن أرثيك / أعرف أنك عصيّةٌ على الرثاء / هذا فضاؤك الحر / اعبري بهدوء / حتى آخر النور / لا قلوب من ورق هنا / أنتِ كما أنتِ / مشدودة لحلمك / لحزنك / لصخرة تمنح الحياة مجدها ".

ويكمل القصاص رثاءه، قائلا: سلاما لروحك / لقلبك / لعذوبة ظلك / سلاما لموعد / سيظل يسابق خطواتنا ".

ولدت سمية رمضان في القاهرة سنة 1951، درست اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من "ترينيتي كوليج" في دبلن بأيرلندا، 1983.





