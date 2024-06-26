تبرئة رجل من تهمة التحرش الجنسي بسبب رد فعل الضحية

برأت محكمة إيطالية رجل تحرش جنسيًّا بمضيفة طيران، مستندةً إلى رد فعل الضحية المتأخر.

وأثار هذا الحكم، الصادر عن القاضي نيكوليتا غيريرو، انتقادات واسعة من جماعات حقوق المرأة والفريق القانوني للضحية، الذين رأوا أن التبرير يشكل سابقة خطيرة، ويثبط عزيمة الضحايا عن التقدم ببلاغات مماثلة.

وتعود القضية إلى عام 2018، حينما اتُهم رافائيل ميولا بملامسة مضيفة طيران، واعتبر القاضي أن رد فعل المضيفة البطيء، الذي استغرق 20 ثانية، بيَّن عدم اعتراضها الفوري على الاعتداء المزعوم.

وتعهد الفريق القانوني للضحية بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وقال محامي الضحية: "هذا الحكم يعيدنا 30 عاماً إلى الوراء ويتعارض مع سوابق المحكمة العليا التي تنص على أن الفعل الجنسي غير المتوقع دون موافقة يعد جريمة عنف جنسي".