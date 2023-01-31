ناعومي كامبل بالحجاب مع طفلتها من أمام جامع الشيخ زايد في أبوظبي

شاركت عارضة الأزياء البريطانية من أصل أفريقي ناعومي كامبل منذ ساعات عبر حسابها في إنستغرام سلسلة صور من رحلتها الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وظهرت ناعومي، 52 عامًا، في الصور وهي تقف أمام جامع الشيخ زايد الكبير واضعة الحجاب، وفي لقطة أخرى أمسكت بيد طفلتها.

بينما تركت تعليقًا أسفل المنشور قالت فيه: "روعة مسجد الشيخ زايد".