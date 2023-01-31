ناعومي كامبل بالحجاب مع طفلتها من أمام جامع الشيخ زايد في أبوظبي
شاركت عارضة الأزياء البريطانية من أصل أفريقي ناعومي كامبل منذ ساعات عبر حسابها في إنستغرام سلسلة صور من رحلتها الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
وظهرت ناعومي، 52 عامًا، في الصور وهي تقف أمام جامع الشيخ زايد الكبير واضعة الحجاب، وفي لقطة أخرى أمسكت بيد طفلتها.
بينما تركت تعليقًا أسفل المنشور قالت فيه: "روعة مسجد الشيخ زايد".
ومنذ الإعلان عن استقبال طفلتها الأولى في مايو 2021، لم تشارك كامبل سوى عدد قليل من الصور لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت عارضة الأزياء الشهيرة نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، صورًا مع صغيرتها حين استقبلتا العام الجديد بحفل استضافه مؤسس علامة الأزياء Pretty little thing، عمر كماني.
وفي إحدى الصور، ظهرت ناعومي وهي تحمل صغيرتها أثناء دخولهما إلى الحفل، وفي صورة أخرى بدت الأم وابنتها وهما أمام المحيط تلوحان بايديهما، وكأنهما تودعان عام 2022.
يذكر أن ناعومي كامبل استقبلت طفلتها الأولى وهي في الخمسين من عمرها، وقالت آنذاك: "كنت أعلم دائمًا أنني سأصبح أمًّا يومًا ما، هذه أكبر فرحة يمكن أن أتخيلها على الإطلاق. أنا محظوظة".
وأوضحت عارضة الأزياء البريطانية أنها تتقبل فرق العمر بينها وبين طفلتها، حتى أنها شجعت صديقاتها الأكبر سنًّا على الإنجاب.
وكانت بضع إشاعات لاحقت ناعومي حين أعلنت عن استقبال طفلتها الأولى، حيث تردد أنها تبنتها، إلا أن عارضة الأزياء أكدت أنها طفلتها وليست متبناة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل عن حملها أو ولادتها؛ ما قد يشير إلى أنها ربما استعانت بأم بديلة.
تجدر الإشارة إلى أن ناعومي كامبل لم تتزوج قط، كما إنها "عزباء" حاليًّا بحسب تصريحاتها الصحفية الأخيرة.