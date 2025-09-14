سيلينا غوميز: سألزم أطفالي بمشاهدة هذا الفيلم في المستقبل

كشفت سيلينا غوميز مؤخرًا عن تأثرها العميق بفيلم Inside Out 2، وأعلنت خلال ظهورها في بودكاست "Good Hang" مع إيمي بوهلر أنها تخطط لجعل مشاهدة الفيلم إلزامية لأطفالها في المستقبل.

وأوضحت غوميز، التي تستعد للزواج من المنتج الموسيقي بيني بلانكو، أنها شاهدت الفيلم مع شقيقتها الصغيرة غرايسي البالغة من العمر 12 عامًا، وقد بكتا معًا خلاله.

ويتناول الجزء الثاني من فيلم Inside Out شخصية جديدة وهي "القلق"، التي تنضم إلى المشاعر التي تعيش داخل عقل المراهقة رايلي، وتُظهر التغيرات العاطفية الحادة في فترة المراهقة.

وأشادت غوميز بواقعية الفيلم، قائلة: "بكيت بشدة.. أشعر أنه يجب أن يكون ضمن المناهج الدراسية".

وإيمي بوهلر، التي تؤدي صوت "جوي" في الفيلم، وافقتها الرأي وأشارت إلى أن إدخال شخصية "القلق" يعكس الواقع الذي يواجهه الجميع مع التقدم في العمر، وقالت: "إنه جزء من النمو... لكنه مؤلم".

وعلى الرغم من أنها ليست أمًا بعد، عبرت غوميز عن شوقها للأمومة، وأضافت ضاحكة: "أطفالي غير موجودين بعد، لكنني لا أستطيع الانتظار"، كما أوضحت أن شعورها بالمسؤولية تجاه معجبيها يجعل من الصعب عليها رفض طلبات الصور أو التوقيعات، لكنها تتوقع أن تغير ذلك عندما تصبح أمًا، حفاظًا على طاقتها وصحتها النفسية.

وقالت: "أشعر أنني مدينة للناس بابتسامة أو حضن أو صورة... لكنني قد أضع حدودًا أكثر عندما يكون لدي أطفال".

بدورها، عبرت بوهلر عن دعمها لغوميز، مشيرة إلى أن النساء عندما يتقدمن في العمر يبدأن في حماية طاقتهن والابتعاد عن ما يستنزفهن، وغوميز وافقتها، مؤكدة أن الأمومة ستجعلها أكثر وعيًا وتوازنًا.

كما أثنى الممثل مارتن شورت، زميل غوميز في مسلسل Only Murders in the Building، على احترافيتها، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها أثناء التصوير وسط جموع المصورين في شوارع نيويورك.



