وفاء عامر تعلّق عبر "إرم نيوز" على اتهامات التجارة بأعضاء إبراهيم شيكا

أثارت اتهامات وجهتها سيدة في مقطع مرئي متداول عبر تطبيق تيك توك إلى الفنانة وفاء عامر بالضلوع في وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، عن طريق تورطها في التجارة بأعضائه البشرية، بتحريض من زوجته، جدلًا واسعًا، وهجومًا ضاريًا على الفنانة المصرية التي أكدت، في بيان لها، أن الاتهامات باطلة، وأنها بصدد اتخاذ خطوات قانونية ضد مروجي الشائعات.

وفي تواصل "إرم نيوز" مع الفنانة وفاء عامر للتعليق على الجدل المُثار حولها، أكدت أنها حررت محضرًا رسميًا مساء أمس الأحد في النيابة ضد السيدة التي اتهمتها بادعاءات كاذبة، لا أساس لها من الصحة، على حد قولها.

وشددت وفاء عامر، في تصريحاتها لـ "إرم نيوز"، على أنها لن تتخلى عن حقها، مؤكدة أنها لن تترك الواقعة تمر مرور الكرام دون الحصول على حقها القانوني من السيدة التي وجهت إليها الاتهامات الكاذبة، وفق تعبيرها.

ومضت بالقول: "لن أترك حقي ضد مروجة الشائعة، ومن يقفون وراءها، سوف أوافيكم قريبًا بكل التفاصيل الجديدة المتعلقة بهذه الاتهامات الخطيرة، التي تم ترويجها ضدي".

أخبار ذات علاقة وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

وعدّت الفنانة وفاء عامر اتخاذها خطوة قانونية ضد السيدة التي أساءت إلى سمعتها؛ دفاعًا عن تاريخها الفني الممتد، وجمهورها، وسنوات الشقاء التي عانتها حتى الوصول إلى الشهرة.

كما أكدت أنها لن تترك السيدة المُدعية حتى يصدر بحقها حكم قضائي بالسجن، أو عن طريق إيداعها مصحة نفسية، عقب المطالبة بالكشف على سلامة قواها العقلية، في حال ثبوت ما يُشاع أنها تعاني اضطرابًا نفسيًا، أو اختلالًا في قواها العقلية، على حد تعبيرها.

وتعود بداية الواقعة إلى ادعاء سيدة في مقطع مرئي متداول على تطبيق تيك توك، بأن لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا لم يتوفَ بالسرطان، بل نتيجة انتزاع فص من كبده، بالإشارة إلى تورط الفنانة وفاء عامر كوسيطة في التجارة بأعضاء لاعب نادي الزمالك المصري.

وادعت السيدة أن إبراهيم لم يكن مصابًا بالسرطان، وأن جرعات الكيماوي التي حصل عليها كانت سببًا رئيسًا في تدهور حالته الصحية.

وذكرت السيدة في اتهامها الذي وجهته للفنانة وفاء عامر، أن زيارتها المتكررة للاعب الراحل إبراهيم شيكا في المستشفى، وكتابة منشورات داعمة له، لم تكن بهدف رفع حالته المعنوية ومؤازرته، بل لكونها وسيطة في التجارة بأعضائه بالتعاون مع زوجته، موجهة تهديدها بفضح أسرار شبكة متخصصة في تجارة الأعضاء، حسب قولها.

ووفق وسائل إعلام مصرية، توفي لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا في 12 أبريل/نيسان الماضي، متأثرًا بإصابته بسرطان المستقيم، داخل أحد المستشفيات في العاصمة القاهرة.