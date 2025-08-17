المغرب يحذّر مواطنيه من المناطق المعرضة للحرائق

أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب تحذيرات من مخاطر حرائق الغابات المتوقعة من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء المُقبل.

ويأتي التحذير في إطار استراتيجية استباقية لمواجهة حرائق الغابات، التي تتزايد حدتها في فصل الصيف.

أخبار ذات علاقة إسناد ألماني وتعزيزات استثنائية لمكافحة حرائق الغابات في إسبانيا

وبيّنت الوكالة أن تحذيرها استند إلى معطيات علمية دقيقة مرتبطة بنوعية الغطاء الغابي وقابليته للاشتعال، إلى جانب التوقعات المناخية والمعطيات الطبوغرافية للمناطق الغابية.

وأشارت إلى أنه بعد تحليل البيانات تبين وجود خطورة قصوى في أقاليم شفشاون، فحص أنجرة، طنجة-أصيلا، المضيق-الفنيدق، تازة، وخطورة مرتفعة في أقاليم الحسيمة، العرائش، وزان، تطوان، إفران تاونات.

وأظهر التحليل أن هناك خطورة متوسطة في كل من بركان، الدريوش، الناظور، وجدة-أنجاد، صفرو، الرباط، سلا، الصخيرات-تمارة، أزيلال، بني ملال، خنيفرة، الصويرة، أكادير إداوتنان.

وشددت الوكالة على ضرورة توخي كل مواطن قريب من الغابات أقصى درجات الحذر، مع تجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق، مثل إشعال النار أو التخلص العشوائي من النفايات القابلة للاشتعال.

أخبار ذات علاقة المغرب.. فرق الإطفاء تسابق الزمن لإخماد حرائق غابات شفشاون (فيديو)

ودعت المواطنين إلى ضرورة إبلاغ السلطات عند رصد أي دخان أو سلوك مشبوه داخل أو بالقرب من الغابات، لتفادي وقوع كوارث بيئية وخسائر في الغطاء الغابي والتنوع البيولوجي.