فلسطينية تفتح أول مقهى للقطط في قطاع غزة‎

وفيما يتعلق بتغذية القطط قالت نعيمة، إنها تحاول الحصول على الطعام المفيد ذي السعر المعقول، وتقوم بتوفير الطعام في زاوية بالمقهى، وبالتالي توفر على الناس مصاريف الرعاية، بحيث يأتون للمكان ويلعبون مع القطط ويطعمونها دون أن يتحملوا تكاليف باهظة في البيت.

ويمكن لأولياء الأمور الجلوس ومراقبة أطفالهم وهم يلعبون مع القطط من خلال حاجز زجاجي وهم يحتسون قهوتهم.

ويضم المقهى قططًا فارسية بشكل أساسي، ولكنه يحتوي أيضًا على قطط تركية وهجينة.

وتحدثت نعيمة عن أنواع القطط الموجودة بالمقهى، فبينت أن القطط إما من نوع شيراز أو مهجنة أو أنجورا.

وأضافت أن هناك قططًا مهجنة شيراز مع هملايا، منها من ولد عندها في البيت وأخرى من أصدقائها.

وبالنسبة لحلا محمد أبو مغصيب (14 عامًا)، التي لم تقنع والديها حتى الآن بإحضار قطة لها، كان المقهى مفاجأة سارة ومحل ترحيب منها خلال إجازتها الصيفية.