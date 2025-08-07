أثقل من كرة جولف.. اكتشاف حشرة "خارقة" في أعالي الغابات (صور)

اكتشف العلماء حشرة جديدة في أستراليا يُعتقد أنها الأثقل وزنًا في البلاد حتى الآن. والحشرة، التي أُطلق عليها اسم Acrophylla alta، تزن 44 غرامًا (أي ما يعادل وزن كرة جولف تقريبًا)، ويصل طولها إلى 41 سنتيمترًا عندما تمدّ أرجلها بالكامل، أي أطول من معظم الساعدين البشريين.

وتم العثور على هذه الحشرة العملاقة في مرتفعات أثرتون، وهي غابة مطيرة مرتفعة تقع في شمال شرق ولاية كوينزلاند الأسترالية. وتعيش هذه الحشرة في أعالي الأشجار التي قد يصل ارتفاعها إلى 30 مترًا، وهي أماكن يصعب على البشر الوصول إليها؛ ما يجعل كثيرًا من الحشرات في هذه المنطقة غير معروفة للعلم حتى الآن.

ورغم حجمها الكبير، فإن الحشرة بارعة في التمويه داخل بيئتها الطبيعية؛ ما يجعل من الصعب رؤيتها.

وتم اكتشاف A. alta عندما تسببت العواصف في سقوط بعض الحشرات من أعالي الأشجار، حيث عُثر عليها هواة الطبيعة في مناطق أقل ارتفاعًا، وشاركوا صورها عبر تطبيق iNaturalist.

ولفتت الصور انتباه العالم روس كوبلاند، الذي تعاون مع الخبير أنغوس إيموت للتحقيق في الأمر، ليتمكنا من جمع بعض الحشرات وخصوصًا بيضها، الذي يُعد مفتاحًا لتحديد نوع الحشرات العصوية، حيث إن لكل نوع بيضًا بخصائص مميزة من حيث الشكل والملمس والتفاصيل السطحية.

ويعتقد الباحثون أن وزن الحشرة الثقيل قد يساعدها على البقاء في بيئة قمم الأشجار الباردة والرطبة، من خلال تقليل فقدان الحرارة من الجسم؛ ما يفيد تطور البيض. لكنهم أشاروا إلى أن هذه مجرد نظرية، وتحتاج إلى المزيد من البحث.

ويُظهر هذا الاكتشاف كم لا يزال هناك من أسرار في الطبيعة لم تُكشف بعد، فحتى حشرة ضخمة كهذه بقيت غير معروفة لسنوات.

وبحسب العلماء، يؤكد اكتشاف حشرة جديدة بهذا الحجم أهمية حماية البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي، فقد تكون هناك أنواع أخرى لا تزال بانتظار من يكتشفها.













