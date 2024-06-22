نقل لقاء سويدان للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية (صورة)

تعرضت الإعلامية والفنانة المصرية لقاء سويدان لأزمة صحية في أثناء تقديم حلقة الجمعة من برنامجها "لقاء على الهواء" الذي يعرض عبر قناة "الشمس" المصرية، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وخضعت سويدان لكثير من الفحوصات والتحاليل بناءً على رغبة الأطباء للوقوف على أسباب الأزمة التي تعرضت لها.

وتأتي وعكة سويدان بعد مدة قليلة من خضوعها لعملية جراحية بسبب أزمة صحية، إذ حرص زملاؤها في الوسط الفني على مساندتها والوجود معها في المستشفى في أثناء العملية.

إلى ذلك، أثارت سويدان الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو على إنستغرام تظهر فيه وكأنها عروس تستعد لحفل زفافها، بارتداء فستان أبيض واحتضان باقة ورد، ما أثار تساؤلات لدى متابعيها.

وتضمن الفيديو مراحل وإجراءات عروس تستعد لِما قبل الزفاف وتضع التفاصيل الأخيرة لـ"ليلة العمر"، من وضع المساحيق وتصفيف الشعر، إلى استعراض أكثر من فستان أبيض، في حين نفى مصدر مقرب من سويدان زواجها مجددًا، مشيرًا إلى أن الصور من جلسة تصوير خضعت لها في الآونة الأخيرة.