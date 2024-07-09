كشف كواليس الحياة الزوجية السابقة لـ"سفاح التجمع"

كشف محامي زوجة "سفاح التجمع" كريم سليم الذي يواجه اتهامات خطيرة بقتل وتعذيب النساء أمام محكمة الجنايات عن تفاصيل تتعلق بشكل الحياة الزوجية بين موكلته والسفاح.

وقال المحامي نبيل عبد السلام إن موكلته كانت تعيش مع زوجها المتهم حياة طبيعية، وأنجبت طفلهما "زين"، لافتًا إلى أنه خلال فترة زواجهما كانت تحدث بعض الخلافات الأسرية، حيث بدا هذا الأمر في البداية أمرًا طبيعيًّا يحدث بين أي زوجين.

وأشار في تصريحات للصحافة المحلية إلى أن موكلته قررت أن تهرب من زوجها بسبب تعرضها للأذى البدني والتعدي عليها بالضرب، فضلًا عن اكتشافها أنه كان متزوجًا قبلها لمدة 6 أشهر، دون أن تعرف شيئًا عن مصير الزوجة الأولى.

وأكد أن العلاقة انقطعت بين موكلته وكريم سليم منذ نحو 3 سنوات، ثم اختفى نجل موكلته الذي ظلت تبحث عنه خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الابن غالبًا سيكون برفقة جدته لوالده حاليًّا، لكن وفق القانون ينبغي أن يكون مع والدته.

وأحالت جهات التحقيق "سفاح التجمع" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالقتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

ويواجه "سفاح التجمع" تهمًا ومن ضمنها، قتل 3 فتيات، وتعذيبهن، وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، على خلفية استدراجه النساء إلى شقته السكنية في منطقة "التجمع الخامس" بالقاهرة.