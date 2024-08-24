علقت الفنانة السعودية إلهام علي على تتويجها أخيرا بجائزة "أفضل ممثلة في آسيا"، مشيرة إلى أن تتويجها في محفل عالمي يشعرها بالفخر بهويتها العربية والسعودية.

وأضافت في تصريحات تلفزيوينة أن مثل هذه الإنجاز مثال بسيط للغاية لما يمكن أن تحققه المرأة في هذا الإطار.

وتابعت إلهام علي: "استطعت مع نخبة من زملائي من النجوم والنجمات تحقيق نقلة نوعية في الدراما السعودية".

وفازت إلهام علي، بجائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024 في مسابقة عالمية بارزة، على حساب نجوم ونجمات من عدة دول آسيوية، بينهم فنانات معروفات من الهند وتركيا.

واختارت لجنة التحكيم في مسابقة "جوائز سبتيموس" أو "Septimius Awards" الفنانة السعودية من بين ثمانية مرشحين، بينهم الفنانة التركية ميليس سيزن التي شاركت في مسلسل "الخائن" الذي صُوِّرَت نسخة عربية منه.

كما خطفت النجمة السعودية الجائزة، من الممثلة السينمائية والتليفزيونية والمذيعة الهندية، كاريشما تانا، ومواطنتها الفنانة كيرثي سوريش.

وترشحت إلهام علي للمنافسة على جائزة "Septimius Awards"، التي تستضيفها أمستردام كل عام، للمرة الثانية على التوالي، وتوجت هذا العام عن دورها في مسلسل "جريمة قلب" الذي عُرض العام الماضي.