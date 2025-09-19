رشا شربتجي توضح تفاصيل إخضاع "مطبخ المدينة" لتعديلات رقابية

كشفت المخرجة السورية رشا شربتجي خضوع مسلسل "مطبخ المدينة" الذي تتولى المهمة الإخراجية له، لممارسات رقابية وصفتها بالمتزنة والعادلة، مؤكدة أن التدخلات لم تخرج عن الإطار العام للملاحظات المعتادة في الأعمال الدرامية عمومًا.

وقالت شربتجي في تصريحات صحفية، إن الرقابة التي طالت المسلسل لم تتجاوز الإجراءات الاعتيادية، نافية ما تردد عن فرض تعديلات متكررة أو حذف خطوط رئيسة من القصة الدرامية.

كما أوضحت أن لجنة الرقابة ناقشت معها بعض النقاط المرتبطة بالمحتوى، ووصفت تلك النقاشات بالمنطقية والقابلة للأخذ والرد، مؤكدة في الوقت ذاته أن المسلسل لم يتعرض لأي اقتطاع يخل بالبنية الأساسية للعمل، على حد قولها.

وأشادت شربتجي بتعامل الجهات الرقابية، مشيرة إلى وجود مستوى عالٍ من التفاهم والتجاوب، ما أفضى إلى حلول مُرضية حافظت على جودة العمل ورسائله الأساسية، وفق تعبيرها.

وأكدت في ختام حديثها أن الرقابة لم تكن عائقًا أمام "مطبخ المدينة"، بل جاءت ضمن الحدود الطبيعية التي توازن بين حرية التعبير والضوابط القانونية المعمول بها.

ويُذكر أن مسلسل "مطبخ المدينة" واجه عدة تحديات منذ انطلاق التحضيرات له قبل أكثر من عام، أبرزها تأجيل التصوير مرارًا، واعتذار عدد من أبطاله، ما حال دون لحاقه بموسم دراما رمضان الماضي.