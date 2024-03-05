للمرة الثانية.. سرقة خطة تأمين أولمبياد 2024
تعرض جهاز كمبيوتر يحتوي على خطة مفصلة لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 للسرقة في مدينة درانسي في منطقة سين سان دوني، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وقالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إنه "في غضون أسبوع، وقع شخص جديد بحوزته معلومات سرية تتعلق بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ضحية للسرقة، يوم الجمعة 1 مارس".
ومن دون أن يشهد الأخير ذلك، تم كسر العاكس الخلفي الأيمن للسيارة، وسُرقت حقيبته التي تحتوي على جهاز الكمبيوتر الخاص بها.
وكان الجهاز يحتوي على وثائق سرية، بما في ذلك خطط الوصول وخطط المرور للألعاب الأولمبية، وهذه الوثائق ضرورية لخدمات الطوارئ التي سيتعين عليها التدخل أثناء الفعاليات.
وتقدمت الضحية بشكوى إلى مركز شرطة درانسي، الذي أجرى منذ ذلك الحين تحقيقا في "السرقة مع الضرر".
من جهتها، تؤكد النيابة العامة في بوبيني أن "المعلومات المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية التي ظهرت في الحاسوب لم تكن سرية"، بمعنى "أن المقصود منها أن تكون علنية، لا سيما فيما يتعلق بخطط التوزيع (اللوجستية) لمختلف المؤسسات والمستشفيات في الإقليم.