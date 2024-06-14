الأطباق السعودية "الأصيلة" تحظى بإقبال كبير في لندن (صور وفيديو)
قدّم طهاة سعوديون تجربة استثنائية في طهي "الأطباق الأصيلة" والوجبات الشعبية السعودية، وذلك خلال فعالية للطهي في العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت "هيئة فنون الطهي" السعودية، أن الجناح السعودي المشارك في فعالية "Taste of London" شهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على تجربة المذاقات السعودية الموروثة.
وقالت الهيئة إنها تشارك في الفعالية المقامة في حديقة "ريجينت" بقلب العاصمة البريطانية لندن لتقديم لدعم الطهاة محلياً وعالمياً.
وشهد الجناح السعودي المشارك في الفعالية الدولية تحت شعار "مذاق الثقافة السعودية"، إقبالاً لافتاً من الزوار العرب والأجانب.
وتعرف الزوار على الوجبات والمشروبات السعودية وتجربة مذاقاتها، والتمتع بمشاهدة الطهاة السعوديون خلال إعدادهم للوجبات على مرأى الزوار.