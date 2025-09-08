رحيل عالم الأحياء الأمريكي ديفيد بالتيمور عن 87 عامًا

توفي عالم الأحياء الجزيئية الأمريكي ديفيد بالتيمور، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1975، يوم السبت في منزله بولاية ماساتشوستس عن عمر ناهز 87 عامًا، إثر مضاعفات عدة أنواع من السرطان، بحسب ما أعلنت زوجته أليس هوانغ.

واشتهر بالتيمور باكتشافه المذهل في سن السابعة والثلاثين، حين أثبت أن المعلومات الجينية يمكن أن تنتقل عكسيًا من الحمض النووي الريبي (RNA) إلى الحمض النووي (DNA) بفضل إنزيم يُعرف بـ"النسخ العكسي".

وهذا الاكتشاف قلب ما كان يُعرف بـ"المبدأ المركزي" لعلم الأحياء الجزيئي، ومهّد لفهم الفيروسات الارتجاعية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وأسهم لاحقًا في تطوير علاجات جينية متقدمة.

على مدار مسيرته، شغل بالتيمور مناصب بارزة، منها رئاسة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة روكفلر، وكان أحد مؤسسي معهد "وايت هيد" للأبحاث في البيولوجيا الجزيئية.

كما عُرف بدعمه المبكر لأبحاث الإيدز، حيث ترأس لجنة وطنية لسياسات مكافحته، وأسهمت أبحاثه في التمهيد لتطوير أدوية فعالة ضد السرطان مثل "جليفيك".

ورغم مكانته العلمية، واجه بالتيمور في الثمانينيات اتهامات بالاحتيال العلمي استمرت سنوات، قبل أن تتم تبرئته نهائيًا عام 1996. وقد وصف لاحقًا تلك التجربة بأنها من أصعب محطات حياته، لكنه عاد بعدها ليواصل عمله الأكاديمي والبحثي حتى سنواته الأخيرة.

وحصل بالتيمور على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، بينها الميدالية الوطنية للعلوم، وعضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة. كما نشر أكثر من 600 ورقة بحثية، وظل اسمه مرتبطًا بالريادة في علم الأحياء الحديث.