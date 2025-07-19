بسبب قلادة.. جهاز رنين مغناطيسي يودي بحياة رجل

في حادثة مأساوية، توفي رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بعدما جذبته آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بقوة، نتيجة ارتدائه سلسلة معدنية حول عنقه.

ووفقًا لشرطة مقاطعة ناسو الأمريكية، فقد دخل الرجل غرفة التصوير بالرنين أثناء إجراء أحد الفحوصات، وأدى وجود السلسلة المعدنية إلى جذبها بقوة إلى داخل الجهاز، ما تسبب فيما وصفته الشرطة بـ"حادثة طبية" خطيرة.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى متأثرًا بإصاباته، لكنه فارق الحياة في اليوم التالي، ولم يتم الإعلان عن هويته أو تأكيد ما إذا كان من بين المرضى أو دخل الغرفة عن طريق الخطأ.

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وتتطلب إجراءات السلامة عند التصوير بالرنين المغناطيسي إزالة جميع المعادن والمجوهرات لتجنب مثل هذه المخاطر، نظرًا لقوة الحقول المغناطيسية التي قد تجذب الأجسام المعدنية بقوة هائلة.

وبحسب شاهد تحدث لشبكة "CBS"، فإن الرجل دخل الغرفة مدفوعًا بالقلق بعدما سمع صرخات قريبه من الداخل، رغم تعليمات السلامة بعدم الدخول.