أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون "جمرة العقبة الكبرى" (فيديو)

بدأ نحو مليوني حاج قدموا من 200 دولة، اليوم الأحد، أداء شعيرة "رمي الجمرات" في مشعر "منى" لاستكمال مناسك الحج، بعد أن قضوا ليل السبت في مشعر "مزدلفة".

وبدأ الحجاج برمي "جمرة العقبة" الكبرى، وسط انسيابية تامة في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، في ظل الضبط الأمني والخدمات الإسعافية.

وكثفت القوات الأمنية الخاصة بالحج جهودها لتنظيم حركة الحجيج في ساحات "جسر الجمرات" وعلى مداخله ومخارجه، لتوفير أقصى درجات الراحة للحجيج.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي "جمرة العقبة" يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدؤون بنحر الأضحيات، ثم حلق رؤوسهم، ومن بعده الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.