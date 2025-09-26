ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بعلاقتها الجديدة بكلوي كارداشيان

كشفت مصادر حديثة عن صداقة جديدة بين ميغان ماركل وكلوي كارداشيان، ما أثار دهشة المتابعين الذين اعتقدوا أن علاقاتها تقتصر على شخصيات خارج عائلة كارداشيان.

وتضم دائرة أصدقاء ميغان المقربين شخصيات شهيرة، مثل: أوبرا وينفري، وأبيغيل سبنسر، وميندي كالينج، كما شوهدت برفقة مشاهير آخرين، مثل: تان فرانس وكريسي تيغن، وجون ليجند، في برنامجها "مع حبي، ميغان".

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تواجه انتقادات بعد حديثها عن ابنها آرتشي

وكان انهيار إحدى صداقاتها السابقة، مع جيسيكا مولروني، قد تصدّر العناوين مؤخرًا، بعد أن رفضت الأخيرة عرضًا بقيمة مليون دولار لكتابة مذكرات تشرح تفاصيل خلافهما.

لكن ميغان عوّضت ذلك بترسيخ صداقتها مع كلوي كارداشيان، حيث شاركت كلوي عبر "إنستغرام" صورًا لهدية أرسلتها لها ميغان، تضمنت سلة مليئة بمربى فراولة منزلي الصنع من علامتها التجارية "أمريكان ريفييرا أورتشارد"، إضافةً إلى نبيذ روزيه، وفاكهة، وخضراوات، وباقة زهور.

وعلّقت كلوي على الصور: "مرحبًا، كل فتياتي يحملن حرف K"، في إشارة إلى صداقة قوية ومميزة. ولم تكن كلوي الوحيدة التي تلقت الهدايا، إذ حصلت كل من كريسي تيغن، وتريسي إليس روس، على أوعية مربى مماثلة.

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تتلقى عرضا لتقديم برنامج إذاعي في بريطانيا

وتربط ميغان وكريسي صداقة منذ أكثر من عقدين، بدأت منذ مشاركتهما في برنامج "صفقة أم لا"، وتجددت قبل عامين. وخلال برنامج "مع حبي، ميغان"، مازحت ميغان وكريسي حول صداقتهما وذكرياتهما القديمة، فيما علّقت كريسي: "أشعر أن حياتنا مرّت بفصول عديدة. وهذا الفصل مهم ومضحك للغاية".