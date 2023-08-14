تونس.. الطيور المهاجرة تبتعد عن الأراضي الرطبة بسبب الجفاف

تتعرض البحيرات عموما والساحلية على وجه الخصوص في تونس للجفاف وارتفاع الحرارة، الأمر الذي يعرض للخطر نظامًا بيئيًا حساسًا ويربك أسرابًا هائلة من الطيور المهاجرة التي تستخدم الأراضي الرطبة كمحطات على طريق هجرتها بين إفريقيا وأوروبا.

وأصبحت بحيرة أريانة على مشارف العاصمة تونس مساحة متشققة من الطين الجاف، تحيط الرمال حاليا بجزرها الصغيرة التي اعتادت الطيور أن تعشش فيها، وأصبحت الآن خالية من الحياة بعد جفاف منذ أشهر وموجة شديدة الحرارة.

كما أضحت بحيرة السيجومي القريبة، التي كانت المياه دائما متوفرة بشكل أكثر، نصف فارغة وتلقي أسراب طيور الفلامنغو مسحة وردية شاحبة عبر بقعة من الأراضي الرطبة بينما ترتفع أحياء تونس على تل خلفها.

وقالت راضية حداد، الخبيرة في التربية البيئية والناشطة البيئية والتي تزور البحيرة منذ عام 2012، "‎هذا العام، يمكنك أن تشعر أن هناك كارثة بيئية بسبب الجفاف. إنها المرة الأولى التي أرى فيها بحيرة السيجومي تجف بهذه الطريقة. لقد أتيت إليها منذ عام 2012، وهي السنة الأولى التي رأيت فيها البحيرة تجف إلى هذا الحد".

وتقع تونس على البحر المتوسط في مواجهة جزيرة صقلية الإيطالية، وهي على طريق الهجرة الرئيسي لمئات الأنواع من الطيور وتعد أراضيها الرطبة الشاسعة ملاذا للطيور الخواضة (ذات المناقير والأعناق الطويلة والتي تخوض في الماء) التي تهاجر شمالا عبر الصحراء أو جنوبا من القطب الشمالي وشمال أوروبا.

وتجاوزت درجة الحرارة في تونس الشهر الماضي 49 درجة مئوية في يوم شديد الحرارة، في علامة على فصول صيف أكثر سخونة رافقتها في السنوات الأخيرة فصول شتاء أكثر جفافا مع تغير المناخ في شمال إفريقيا.

وتحيط بحيرة السيجومي وعشرات البحيرات الكبيرة والبحيرات الداخلية بالساحل التونسي خلف شواطئ ذهبية طويلة يقصدها سياح أوروبيون في الصيف.

وحتى حلول عاصفة ممطرة نادرة في شهر يونيو حزيران، كانت بحيرة السيجومي فارغة في معظمها. وتخاطر الطيور الخواضة والطيور الأخرى التي تعشش وسط القصب والماء والطين بفقدان موئلها الموسمي المعتاد.

وبينما تقف على أرض جافة متشققة حيث اعتادت الطيور وضع بيضها على جزر صغيرة في البحيرة، أضافت راضية حداد "فترة الجفاف الطويلة لهذا العام أثرت بشكل كبير على العديد من النظم البيئية وخاصة الأراضي الرطبة بشكل عام وليس فقط بحيرة السيجومي على وجه التحديد".