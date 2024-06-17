مصر.. التحقيقات تكشف "مفاجأة" في انتحار طالب بكلية الطب

كشفت التحقيقات عن مفاجأة في حادثة انتحار طالب مصري بكلية الطب، في شهر رمضان الماضي، على إثر إلقاء نفسه من شرفة إحدى المباني، حيث تبين أنه تعرض للتعذيب والتهديد من جانب عدد من شركائه في التداول المالي على منصات عالمية.

واعترف أحد المتهمين في قضية احتجاز وتهديد الطالب بأنه شهد على واقعة ضربه وتعذيبه من جانب متهم آخر نتيجة تعثر الطالب في سداد مبلغ 50 ألف جنيه مصري، مشيرًا إلى أن أجمالي الديون المستحقة عليه لشركائه بلغت 7 آلاف دولار.

وبلغ عدد الشركاء 9 هم زملاء له في الكلية ويقيمون معه بالسكن الجامعي، بعضهم منخرط في أنشطة ومشاريع تجارية خارج الوسط الجامعي.

وقال شقيق الطالب إن المجني عليه لم يتحمل الضغوط التي مارسها عليه زملاؤه والتي تنوعت ما بين الاعتداء الجسدي واللفظي والتهديد بالقتل وتسليمه إلى الشرطة، مشيرًا إلى أن السبب وراء غضبهم يعود إلى خسارة الأموال التي أودعوها لديه للمضاربة بها.

يذكر أن الطالب ينتمي إلى جامعة " 6 أكتوبر" وألقى بنفسه من شرفة شقة سكنية، في شهر رمضان الماضي، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري.