أنباء عن انتحار البلوغر العراقية "أم اللول" في سجن ببغداد

أحمد عبد

تواردت أنباء غير مؤكدة عبر مصادر بأن البلوغر "أم اللول" وجدت مشنوقة بمادة قماشية في زنزانتها في أحد سجون النساء في بغداد.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز": إن "حراس السجن عثروا على أم اللول وقد انتحرت داخل زنزانتها"، ولم يفصح المصدر عما إن كانت أم اللول في زنزانة انفرادية أم مع سجينات أخريات في ذات الزنزانة.

وكانت البلوغر العراقية الشهيرة "أم اللول" قد تم اعتقالها بتهمة المحتوى الهابط، حيث تم الحكم عليها لمدة أربعة شهور.

وتم اتهام أم اللول بالاتجار الدولي بالمخدرات بعدما أقر أحد التجار بأنه نقل مواد مخدرة من أربيل إلى بغداد فيما كانت أم اللول ترافقه في ذات السيارة.

وعلى إثر اتهامها بتجارة المخدرات تم الحكم عليها بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، فيما أكد قانونيون أن محكمة التمييز ستبطل الحكم في لحظة النظر إليه.