العراق.. توقيف 17 مسؤولا حكوميا بسبب "تقصير واضح" أدى إلى حريق الكوت

أعلنت لجنة التحقيق في حادثة الحريق الذي التهم مول "هايبر ماركت" التجاري في محافظة واسط العراقية، اليوم، نتائج أولية أسفرت عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا عن العمل، وتوقيف 3 ضباط؛ جراء وجود تقصير واضح ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان صحفي، صباح اليوم، إن "اللجنة التحقيقية العليا، المشكّلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر؛ ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".

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وأضاف أن اللجنة قررت إيقاف 17 موظفًا عن العمل مؤقتًا في محافظة واسط، إلى حين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم.

وذكر أن اللجنة قررت أيضا توقيف 3 ضباط، هم: مدير قسم الأمن السياحي، ومدير الدفاع المدني، وآمر القطاع الأول للدفاع المدني.

وأوضح ميري أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا بغية استكمال التحقيقات، ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

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وأكد أن اللجنة "لا تزال مستمرة في أعمالها إلى حين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن 61 شخصاً لقوا حتفهم في حريق "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت، وهي مركز محافظة واسط جنوبي بغداد.