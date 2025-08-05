باميلا أندرسون ترد على اتهامات استنساخ ميغان ماركل لبرنامجها

ردّت باميلا أندرسون على الادعاءات المتداولة التي تفيد بأن مسلسل ميغان ماركل على نتفليكس With Love, Meghan هو نسخة مقلدة من برنامجها على برايم فيديو Pamela’s Cooking With Love. وقد لاحظ معجبو نجمة Baywatch، البالغة من العمر 58 عامًا، أوجه تشابه كبيرة بين العرضين، حيث يظهر كلاهما في مطبخ ريفي أنيق، وسلال من القش، ومشاهير يتشاركون في الطهي والمحادثة.

وخلال ظهورها في برنامج Watch What Happens Live! مع آندي كوهين، سُئلت أندرسون بشكل مباشر عن مدى شعورها بأن برنامج ميغان مستنسخ من عرضها. فردّت بهدوء "واحد. لم أتابعه حقاً، لكنني لم أخترع برامج الطبخ"، وأضافت أن ميغان "فقط تقوم بما تراه مناسباً لها".

والبرنامجان يتشابهان بشكل ملحوظ، حيث تظهر كل من أندرسون وميغان في مطابخ مضيئة، يقطفن الخضروات من الحدائق، ويتفاعلن مع الضيوف من خلال التحيات والضحك، بل إن عدد الحلقات متطابق، وهو ثمانٍ لكل منهما.

وعُرض برنامج ميغان لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، بينما كانت أندرسون قد أطلقت عرضها في أكتوبر 2023 بعد أن تم التعاقد عليه في فبراير 2023 من قبل قناة Flavour Network الكندية.

وانتقد العديد من المتابعين مسلسل ميغان، إذ وصفه أحدهم بأنه "مشابه لبرنامج باميلا بشكل مخيف"، واتهمه آخرون بأنه "غير أصيل" و"مقلَّد"، في حين رأى البعض الآخر أن التشابه قد يكون مجرد صدفة، نظرًا لأن هذه النوعية من برامج الطهي تتبع نمطًا شائعًا.

وفي مقابلة مع مجلة People قبل عرض برنامجها، قدمت ميغان نصائح حول ترتيب الوجبات الجاهزة بطريقة أنيقة، كما تحدثت عن تجربتها مع إطلاق علامتها التجارية الجديدة As Ever بعد فشلها في تسجيل العلامة الأصلية American Riviera Orchard.

ورغم الضجة الإعلامية، لم يحقق عرض ميغان النجاح المتوقع، حيث أفادت تقارير أنه لم يدخل قائمة أفضل 300 عرض على نتفليكس خلال النصف الأول من عام 2025، بل تفوقت عليه حلقات قديمة من مسلسل Suits. وتشير المصادر إلى أن نتفليكس لن تُجدد عقدها البالغ 100 مليون دولار مع الزوجين.





