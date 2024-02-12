مواطن القصور.. أمور لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها

فيما يأتي سنتعرف إلى بعض ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به:

استخدام الفطرة: العقل البشري قادر على فهم وإدارة كل ما يحيط به من خلال المعرفة التي نسميها الفطرة، ولا يتم ذلك من خلال قاعدة معرفية مصنوعة يدويًا كتلك التي يبني عليها الذكاء الاصطناعي لتقديم الإجابات.

فهم السبب والنتيجة: يبرع الذكاء الإصطناعي في تحديد الأنماط الدقيقة والارتباطات في البيانات، ولكن عندما يتعلق الأمر بفهم الآليات السببية أي ديناميكيات العالم الحقيقي التي تكمن وراء هذه الأنماط، يقع الذكاء الاصطناعي في حيرة من أمره.

ولإعطاء مثال بسيط، فبتغذية البيانات الصحيحة، لن يواجه الذكاء الاصطناعي أية مشكلة بتحديد صياح الديك عندما تشرق الشمس، ولكن لن يكون من الممكن له معرفة ما إذا كان صياح الديك هو الذي يسبب طلوع الشمس أم العكس؛ إذ إنه ليس مجهزًا حتى لفهم مصطلحات هذا التمييز؛ لأنه تم تصميمه منذ البداية لفهم الارتباطات وليس الأسباب.

وفي الواقع، يعد التفكير السببي جزءًا أساسيًا من الذكاء البشري؛ إذ نعلم أن سقوط المزهرية سيؤدي إلى تحطمها، وأن شرب القهوة سيجعلنا نشعر بالنشاط، وأن ممارسة الرياضة بانتظام ستجعلنا أكثر صحة. لذلك، إلى أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من التفكير بشكل سببي، فإنه سيواجه صعوبة في فهم العالم بشكل كامل والتواصل معنا وفقًا لشروطنا.