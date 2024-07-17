لقى 7 أشخاص مصرعهم بسبب صواعق رعدية ضربت خمس محافظات يمنية مساء الإثنين، بينهم امرأة و أربعة أطفال، لترتفع حصيلة ضحايا الصواعق الرعدية إلى 12 شخصا خلال الأسبوع الحالي.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن صواعق رعدية ضربت عدة محافظات يمنية ضمن الأمطار الموسمية التي تشهدها البلاد، وأن الأشخاص الذين لقو حتفهم من محافظات ريمة، وعمران، ولحج، وصنعاء، وإب.

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ووفقا لخبراء الطقس، فإن الأسبوع القادم سيكون بداية ذروة موسم الأمطار الرعدية، والذي يستمر من 19 يوليو حتى مطلع شهر أغسطس.

ويحذر الخبراء من الصواعق الرعدية خلال الشهرين القادمين، مؤكدين على ضرورة الابتعاد عن المناطق المرتفعة وعدم الجلوس تحت الأشجار في أثناء هطول الأمطار وإغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك من الاحتياطات التي يمكن أن تكون سببا في التقاط الإشارات الكهربائية.

الجدير بالذكر أن اليمن تشهد منذ مارس الماضي عواصف رعدية خلال الأمطار الموسمية التي تشهدها البلاد؛ ما خلف العديد من الضحايا؛ إذ تخطى عددهم 40 شخصا.