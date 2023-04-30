تعرف على أفراد العائلة الملكية البريطانية

هدأ المشاغب السابق في العائلة بعد فترة أمضاها في الجيش. وقد وقع تحت تأثير ميغن ماركل الممثلة الأمريكية السابقة والمطلقة.

بدا حفل زفاف العام 2018 في قلعة وندسور لهاتين الشخصيتين القادمتين من عالمين مختلفين تماما أشبه بقصة خرافية... وتحول هذا الزواج بسرعة إلى كابوس للعائلة.

وبعدما أنهكته هجمات الصحف الصفراء باستمرار ضد زوجته، قرر هاري في 2020 أن يبتعد عن العائلة الملكية، ما أحدث زلزالا في المملكة المتحدة. خلال مقابلة مدوية في آذار/مارس 2021، اتهم الزوجان العائلة الملكية بأنها فقدت الإحساس وبالعنصرية.

وهما يعيشان الآن في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي (مواليد 2019) وليليبت (2021). وفي إطار رغبتهما في الاستقلال المالي وقعا عقودًا مع "نتفليكس" و"آبل تي في+" خصوصا.

آن