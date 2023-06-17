هل ينجح هذا العلاج في نمو الأسنان مجددا؟

التجارب المخبرية التي ستبدأعلى البشر الصيف المقبل هي حصاد سنوات من المشروع الطبي الضخم الذي يسعى لإعادة نموّ الأسنان، وقد يصبح حقيقة مطلع عام 2030، عقب إجراء أول اختبارات على البشر في يوليو 2024م.

هذا المشروع جاء لتخفيف معاناة 1% من سكان المعمورة الذي يواجهون مشاكل صحية تعرف بـ "عدم التخلُّق السني".

وبدأ العلماء التجارب على حيواني الفأر والنمس اللذين يعانيان من "عدم التخلُّق السني"، وقد قادتهم تلك الاختبارات إلى اكتشاف جين يرمّز البروتين الذي يتدخل في عملية نمو الأسنان أو عدم نموّها.