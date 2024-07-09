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فتح باب الطائرة ظنا أنه المرحاض.. فماذا حدث؟

فتح باب الطائرة ظنا أنه المرحاض.. فماذا حدث؟
طائرة ركاب صينية (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
09 يوليو 2024، 6:05 م

حالة من الفوضى أثارها راكب طائرة بعد أن فتح باب الطوارئ بـ"الخطأ"، ظنا منه أنه "المرحاض".

ووفق موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن راكبا صينيا، يستقل الطائرة للمرة الأولى، تسبب بحالة من الهلع والفوضى بعد فتحه باب مخرج الطوارئ في الطائرة، وذلك قبل إقلاعها بقليل، عن طريق الخطأ.

في التفاصيل، فقد كانت طائرة رحلة الخطوط الجوية الصينية رقم 2754 على المدرج في مطار "تشوتشو" في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حين حدث ارتباك بين الركاب.

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وذهب الراكب المعني إلى الجزء الخلفي من الطائرة، وفتح الباب من دون أن يلاحظ أنه مخرج الطوارئ، بينما كان يبحث عن المرحاض.

وبحسب الصحيفة، تصل تكلفة تفعيل باب "مخرج الطوارئ" في الطائرة إلى نحو 28 ألف دولار.

الطائرات

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