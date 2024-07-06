تشجع على الانتحار.. اعتقال مجموعة من أتباع "العلاهية" في العراق

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، اليوم السبت، مجموعة من أنصار حركة "العلاهية" أو ما تسمى القربان في المدينة.

وذكر مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، أن عناصر الأمن تتبعوا بشكل دقيق تحركات المجموعة، وتغلغلهم مع بعض المواكب الحسينية، مؤكداً أن الجهاز كان بالمرصاد، وتم اعتقال عدد منهم.

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وأضاف المصدر أنه "بعد التحقيق مع المعتقلين، اعترفوا بانتمائهم إلى هذه الحركة المنحرفة عقائدياً وأخلاقياً".

وحركة "العلاهية" هي جماعة محظورة في الدستور والقوانين العراقية، وفكرها يقوم على أساس القربان أو التضحية بالنفس، حيث تُجْرى قرعة لاختيار الشخص الذي سيضحي بنفسه، ويضحون بأنفسهم فداء لـ"علي بن أبي طالب والتقرب إلى الله".