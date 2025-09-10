غسان مسعود وخالد يوسف في لجنة تحكيم "بغداد السينمائي"

أعلن الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، ومدير عام دائرة السينما والمسرح، ورئيس مهرجان بغداد السينمائي، الأربعاء، عن اختيار نخبة من أبرز نجوم التمثيل وصناع السينما في العالم العربي لرئاسة وعضوية لجان تحكيم مسابقات وبرامج المهرجان في دورته الثانية، التي تنطلق في العاصمة بغداد في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري.

غسان مسعود رئيسًا وخالد يوسف عضوًا

وأوضح جودي في بيان إعلامي أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل سيرأسها الفنان السوري الكبير غسان مسعود، وتضم في عضويتها المخرج المصري خالد يوسف، والفنان العراقي مقداد عبد الرضا، والمخرج العراقي سهيم عمر خليفة، إلى جانب الفنانة بشرى رضا.

أما لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير، فيترأسها الناقد السينمائي العراقي علاء المفرجي، وتضم في عضويتها الفنانة المصرية داليا البحيري، والفنانة التونسية وحيدة الدريدي.

وفيما يخص لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، فقد أسندت رئاستها إلى المخرج ماهر مجيد، وتضم في عضويتها الناقد العراقي كاظم السلوم، والمخرج المصري حسن أبو العلا، أما لجنة تحكيم أفلام الرسوم المتحركة "الأنيميشن"، فقد شُكّلت برئاسة الفنان علي حنون، وتضم المخرج العُماني خالد الزدجالي، والمخرج العراقي مهند حيال.

سلسلة فعاليات ثقافية وفنية طموحة

من جانبه، أكد الدكتور حكمت البيضاني، مدير المهرجان، أن الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي ستشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعبّر عن طموحات صناع السينما العرب، وتمنحهم منصة للتعبير عن رؤاهم الإبداعية عبر مشروعات سينمائية واعدة.

وأشار البيضاني إلى إطلاق برنامج خاص ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان "أيام بغداد لصنعة السينما"، يهدف إلى دعم الصناعات السينمائية الوطنية، عن طريق اختيار عشرة مشروعات أفلام طويلة وعشرة قصيرة، ضمن مرحلة التطوير ودعم الإنتاج، وذلك في إطار مبادرة "دعم السينما" التي أطلقتها إدارة المهرجان.

ويُعد مهرجان بغداد السينمائي أحد المبادرات الثقافية الجديدة التي تحتضنها العاصمة العراقية، في سعي دؤوب من المؤسسات المعنية بالسينما في العراق والسينمائيين العراقيين إلى إحياء المشهد السينمائي العراقي والعربي، وتعزيز الحضور الفني والثقافي لبغداد على الساحة الإقليمية والدولية.