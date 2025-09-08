أحمد السقا يفاجئ متابعيه بمنشور "موجع"

فاجأ الفنان المصري أحمد السقا متابعيه بمنشور وُصف بـ"الموجع" يعلن فيه عن رغبته في الرحيل سريعًا عن الحياة، فيما توالت التعليقات التي تدعو له براحة البال وطول العمر والصحة والسعادة.

ووجَّه السقا رسالة إلى والده مخرج مسرح العرائس الراحل صلاح السقا يخبره باشتياقه الشديد له، ويناشده أن "يسرع في النداء عليه كي يلحق به في العالم الآخر".

وقال عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "واحشني يا بو صلاح.. انده عليا وقصّر".

وتوجَّه متابعون بنصائح ووصفات للسقا حول الخروج من الضيق والحالة النفسية السيئة، فيما ناشده كثيرون بالابتعاد عن تلك الأفكار والتصريحات التي وصفوها بـ"الموجعة".

وكانت جهات التحقيق المصرية قد قررت حفظ التحقيقات في البلاغ المقدَّم بشأن تعدّي الفنان أحمد السقا بالضرب على طليقته وأم أبنائه الإعلامية مها الصغير، داخل أحد المجمعات السكنية الراقية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وجاء القرار بمثابة إنهاء لحالة الجدل التي شغلت الرأي العام لأسابيع، حيث أنهى الكثير من البلبلة والتكهنات التي أُثيرت حول الطرفين عقب إعلانهما نبأ الطلاق.