جيم كاري يعرض منزله للبيع بـ29 مليون دولار
أدرج الممثل الكوميدي الأمريكي جيم كاري منزله الفخم في ولاية كاليفورنيا للبيع، عارضا المنزل المكون من خمس غرف نوم وتسعة حمامات مقابل أكثر من 29 مليون دولار.
ويقع العقار المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربع في حي "برينتوود" الراقي في مدينة لوس أنجلوس على أكثر من فدانين من الأرض، وفقًا لشركة Sotheby's International Realty ، التي تتولى عملية البيع.
وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية يوم الأربعاء إن الصور التي عرضتها الشركة أظهرت معظم محتويات القصر مع بيانو كبير وملعب تنس خارجي.
ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى التمثيل، فإن كاري رسام ونحات عرض أعماله في صالات العرض في الولايات المتحدة وكندا، وأعمال عديدة نشرت على موقع "تويتر".
ومن بين الأعمال الظاهرة في الصور لوحة "Hooray We Are All Broken" التي صور أربعة أشكال مجردة منقطة على خلفية ساطعة إلى جانب العديد من الرسوم الأصلية الأخرى المعروضة، بما في ذلك اللوحات التي ظهرت في فيلم وثائقي قصير أصدره كاري في عام 2017 ليصف فيه أعماله الفنية.
وقال في الفيلم الذي مدته ست دقائق: "عندما بدأت الرسم كثيرًا، أصبحت مهووسًا لدرجة أنه لا يوجد مكان لأنتقل إليه في منزلي.. كانت اللوحات في كل مكان، أصبحت جزءًا من الأثاث حتى كنت آكل عليها".
ووفقا للشبكة، فإن الأعمال الفنية ليست مدرجة في السعر المطلوب للمنزل بقيمة 28.9 مليون دولار ولا الثياب التي ارتداها كاري خلال فيلم "Batman Forever" عام 1995.
وقالت: "أيا كان من يشتري منزل الخمسينيات المليء بالضوء، فإنه سيستمتع بمسرح سينمائي منزلي وحوض سباحة شلال".
وفي بيان نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أوضح كاري قراره بمغادرة منزله، الذي يمتلكه منذ ما يقرب من 30 عامًا، قائلاً إنه لم يعد يقضي الكثير من الوقت هناك، وأنه يريد أن يتمتع شخص آخر بالمنزل مثلما تمتع به هو.