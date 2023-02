جيم كاري يعرض منزله للبيع بـ29 مليون دولار

وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية يوم الأربعاء إن الصور التي عرضتها الشركة أظهرت معظم محتويات القصر مع بيانو كبير وملعب تنس خارجي.

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى التمثيل، فإن كاري رسام ونحات عرض أعماله في صالات العرض في الولايات المتحدة وكندا، وأعمال عديدة نشرت على موقع "تويتر".

ومن بين الأعمال الظاهرة في الصور لوحة "Hooray We Are All Broken" التي صور أربعة أشكال مجردة منقطة على خلفية ساطعة إلى جانب العديد من الرسوم الأصلية الأخرى المعروضة، بما في ذلك اللوحات التي ظهرت في فيلم وثائقي قصير أصدره كاري في عام 2017 ليصف فيه أعماله الفنية.