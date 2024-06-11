هبطت بأعجوبة.. عاصفة تهشم مقدمة طائرة نمساوية (صور)

صرخ الركاب ووقعت الهواتف وتطايرت الأكواب على متن طائرة للخطوط الجوية النمساوية، كانت تستعد للهبوط في مطار فيينا الدولي، أمس الاثنين.

وقالت صحيفة "ميرور البريطانية" إن مقدمة الطائرة تهشمت بسبب البرد الشديد، بعد رحلة من مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية إلى فيينا.

وعندما كانت الطائرة تستعد للهبوط في مطار فيينا الدولي تعرضت لعاصفة بَرَد شديدة، ما أدى إلى تحطم نوافذ قمرة القيادة على ارتفاع أكثر من 5000 متر.

ولم تكن العاصفة مرئية على رادار الطقس للطائرة إيرباص A320، الموجودة أسفل مقدمة الطائرة، والتي دمرتها حبات البرد أيضًا في خلال ثوانٍ.