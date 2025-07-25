سيلينا غوميز تعود للدراما في "Only Murders in the Building 5"

يترقب عشاق المسلسل الكوميدي والدراما الغامض Only Murders in the Building عودة نجومه سيلينا غوميز وستيف مارتن ومارتن شورت في الموسم الخامس، الذي يعد بمزيد من الإثارة والتشويق داخل مبنى Arconia الشهير.

وأعلنت منصة "هولو" رسميًا عبر عرض ترويجي جديد أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد ستُعرض، يوم 9 سبتمبر 2025، وستبدأ بث 3 حلقات متتالية، قبل أن يتم عرض الحلقات التالية بشكل أسبوعي.

يتميز الإعلان بروح فكاهية تجمع بين أبطال العمل، حيث تقدم سيلينا نفسها بشكل محترف، بينما يعاني ستيف مارتن من نسيان اسمه وسط نوبات من الضحك، ليعلق مارتن شورت ساخرًا: "ماذا؟ الحياة؟".

يركز الموسم الخامس على جريمة قتل البواب المحبوب ليستر، الذي يؤدي دوره تيدي كولوكا، ما يثير فضول الثلاثي الهاوي الذي ينطلق في تحقيق يأخذهم خارج المبنى إلى أحياء مدينة نيويورك، حيث تبرز صراعات بين عصابات إجرامية قديمة ومليارديرات جدد، في ظل ما يوصف بـ"نيويورك الجديدة".

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وأكد فريق العمل أن هذا الموسم يستعرض التوتر بين الأجيال الإجرامية القديمة والحديثة، بينما يسعى أبطال المسلسل للحفاظ على صداقتهم وحياتهم في خضم هذه الصراعات.

ويشهد الموسم الخامس مشاركة عدد من النجوم البارزين، من بينهم: ميريل ستريب، رينيه زيلويغر، كريستوف والتز، ناثان لين، بياني فيلدستين، تي لوني، لوغان ليرمان، كايجن مايكل كي، ودافاين جوي راندولف.