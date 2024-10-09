عبارات يستخدمها النرجسيون للتلاعب بـ"مجادليهم"

مجرّد الدخول في خلاف مع شخص آخر، يثير مشاعر سلبية وغير مريحة مثل التوتر أو الغضب أو الحزن، فكيف إذا كان مجادلك "نرجسياً"؟، هنا يصبح الأمر أكثر صعوبة، وفقاً للخبراء.

فالنرجسيون "متلاعبون" ولديهم رغبة في السيطرة على الآخرين؛ ما يجعل الجدالات معهم محبطة للغاية، وفقاً لمونيكا كوينار، الاختصاصية الاجتماعية المعتمدة من "ثرايف ووركس" في بيتسبرغ.

ولكن مجرد خوضك تجربة تواصل غير سارة مع شخص آخر، لا يعني ذلك بالضرورة أنه "نرجسي"؛ إذ تشير الدراسات إلى أن فقط 0.5- 5% من سكان الولايات المتحدة يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية "NPD"، بحسب ما أوضحت مانيهل رياز، المعالِجة النفسية في هيوستن وصاحبة مركز "رياوز للاستشارات" في تكساس.

والنرجسية عبارة عن طيف يمتد من النرجسية الصحية، والتي تُعرَّف بأنها "إحساس متكامل بالذات وتقدير صحي للذات"، إلى "النرجسية المرضية" واضطراب الشخصية النرجسية، كما أوضحت الدكتورة جستين جروسو، الاختصاصية النفسية بمعالجة الصدمات قائلةً: "شخص ذو سمات نرجسية مرضية قد يستوفي بعض معايير اضطراب الشخصية النرجسية، لكن ليس كلها". هذه المعايير تشمل الإحساس بالاستحقاق، انعدام التعاطف، الرغبة في الإشادة والإعجاب، استغلال الآخرين، الغرور، والعظمة.

وهي سمات يصعب التعامل معها في الأيام العادية، وتصبح أكثر تعقيداً عندما يكون النرجسي غاضباً منك.

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ووفقاً للمعالجين النفسيين فهناك عبارات وسلوكيات يستخدمها النرجسيون بشكل متكرر أثناء النزاعات أبرزها:

"أنت تبالغ في رد فعلك"

النرجسيون يميلون إلى تجنب تحمل المسؤولية عن تأثيرهم عليك، من خلال إبطال مشاعرك أو تحويل الانتباه إلى خطئك المزعوم، مثل اتهامك بالمبالغة في رد الفعل.

"أنا لست غاضبا، أنت الغاضب"

يميل النرجسيون إلى استخدام "الإسقاط" كآلية دفاعية، حيث ينسبون مشاعرهم السلبية إلى الآخرين بدلاً من الاعتراف بها.

"لا أصدق أنك تهاجمني، دائماً أتحمل اللوم"

النرجسيون غالبا ما يرون أنفسهم كضحايا، نتيجة إحساسهم العميق بالاستحقاق وضعف تقديرهم لذواتهم، ما يدفعهم لتصوير أنفسهم كمظلومين.

"لو كنت تحبني، لفعلت ذلك"

يستخدم النرجسيون لغة قوية لتوجيه التلاعب، محاولين التحكم بالوضع من خلال اللعب على مشاعرك.

"كان يجب أن تعرف أنني مستاء"

يتوقع النرجسيون أن يقرأ الآخرون مشاعرهم دون تواصل واضح؛ ما يخلق ضغطاً على الشخص الآخر ليكون دائماً متأهباً.

"عبارات طويلة وغير مترابطة"

في كثير من الأحيان، قد يستخدم النرجسيون "سلطة الكلمة"، حيث يتحدثون بإسهاب عن مواضيع لا علاقة لها بالنزاع، لإرباك الشخص الآخر وتشتيته عن "سبب الجدال".

عدم التفاوض أو الحل الوسط

يقول خبراء العلاج النفسي إنه عند الجدال مع نرجسي، من النادر أن تجد مساحة للتفاوض أو التوصل إلى حل وسط، فالهدف الأساسي لديهم هو السيطرة على الموقف.

وينصحون أنك إذا كنت في علاقة مع نرجسي، فمن المهم أن تهتم بنفسك وتضع حدوداً قوية، وإذا كان الابتعاد عن العلاقة ممكناً، فقد يكون الخيار "الأفضل".