إضراب النقل الحكومي يُربك حركة الناس في تونس

أثّر إضراب شامل في قطاع النقل البري الحكومي في تونس اليوم الأربعاء، على مصالح السكان الذين عبّر بعضهم عن امتعاضهم وأربك تحركاتهم.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن عن دخول قطاع النقل البري في إضراب عامّ وشامل في البلاد يستمرّ 3 أيام.

وأعلن الأمين العام المساعد للاتحاد استعدادهم لاستئناف المفاوضات مع وزارة النقل دون أن يكشف ما إذا كانت هناك جولة جديدة.

وقال السالمي في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك"إن "الإضراب وسيلة قانونية يضمنها الدستور ولم نرغب في اللجوء إليه لهذا منحنا وزارة النقل الوقت الكافي للتفاوض والنقاش لكن لم يتم تعيين أيّ جلسة، والوزارة بقيت صامتة منذ شهر ونصف ولم تتحرّك واكتفت ببلاغ تقول إنّ المطالب مُجحفة".

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وبدوره، قال المواطن محمد (54 عاماً): "اليوم تمكنت بشق الأنفس من الوصول إلى مقرّ عملي بسبب الإضراب الذي يشنّه عمال النقل البري حيث لا يوجد عربات مترو أو حافلات تنشط في العاصمة".

وتابع محمد لـ "إرم نيوز" أنه "حتى التسخير الذي قامت به السلطات في مسعى إلى حلّ هذه المعضلة لم يجدِ نفعاً حيث بالكاد تحصل على تاكسي أو سيارة أجرة في ظل تزايد الطلب على هذه الوسائل".

وقالت رانيا (27 عاماً) بينما كانت تهمّ إلى عملها إن "الوضع صعب اليوم بسبب هذا الإضراب الذي أربك مصالح الكثير لأنه يأتي في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة وتفتقر فيه البلاد إلى بدائل للنقل العمومي".

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وأضافت رانيا لـ "إرم نيوز": "لدي كثيرون من عائلتي لم ينجحوا في التنقل إلى أماكن عملهم أو تربصاتهم، ما يجعل رواتبهم ومصالحهم بشكل عام مُهددة لأن أرباب العمل لا تهمهم الأسباب التي جعلتهم يمتنعون عن مباشرة عملهم".