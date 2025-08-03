حريق هائل يلتهم منتجعًا سياحيًا في الجزائر (فيديو)

شهدت بلدية برحال في ولاية عنابة الجزائرية حريقًا ضخمًا اندلع داخل منتجع "بونا بارك" السياحي؛ ما خلّف حالة من الذعر في أوساط السكان والمارة، إذ التهمت ألسنة اللهب أجزاء واسعة من المنشآت الخشبية والأسمنتية داخل المنتجع.

وبحسب مصادر محلية، اندلع الحريق فجرًا في المنتجع الذي تم تدشينه مجددًا قبل أسابيع فقط، بعد سنوات من التعطيل الإداري والتقني، وتجاوزت تكلفة إنجازه 80 مليار سنتيم جزائري، ويُعد المنتجع جزءًا من مشروع استثماري يهدف إلى إنعاش السياحة البيئية في المنطقة.

وأسهمت سرعة الرياح في انتشار النيران بشكل واسع، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، شملت معظم البنى التحتية للمنتجع، بما في ذلك المبنى الإداري، وتجهيزات الإيواء، والبيوت الخشبية (بانغالو) المنتشرة على مساحة شاسعة، في حين لم تُسجل أية خسائر بشرية، وفق ما أكدته مصادر من الحماية المدنية.

وتدخلت وحدات الإطفاء بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود، كما تم إجلاء العاملين في الموقع كإجراء احترازي، إلى حين التأكد من استقرار الوضع.

من جانبها، فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً موسعاً للوقوف على أسباب الحريق، الذي ألحق خسائر كبيرة بهذا المشروع الاستثماري الحيوي، المدرج ضمن استراتيجية تنمية القطاع السياحي في ولاية عنابة.