عبر تقنية هولوغرام.. أم كلثوم تطل على جمهورها في الأردن

ويستعد عدد من النجوم لإحياء حفلات غنائية في الأردن، حيث تحيي النجمة لينا شاماميان حفلاً في العاصمة الأردنية، بالمدرج الروماني، يوم 16 حزيران، يليها الفنان اللبناني مارسيل خليفة، الذي يشارك ضمن موسم حفلات عمان الصيفي.

كما يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري في مدينة العقبة، في 23 حزيران، حفلاً غنائياً.

وسيشهد عيد الأضحى عدة حفلات لفنانين، مثل معين شريف، ورضا، وتامر حسني، وفايا يونان، وهبة طوجي، في مدينة البتراء.

وسيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر، في 13 تموز، حفلا غنائيا ضخما، فيما تلتقي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي جمهورها الأردني مساء اليوم التالي.