نجم "أدوار الشر".. وفاة الممثل البريطاني تيرينس ستامب

توفي الممثل البريطاني تيرينس ستامب الذي عُرف بأدوار الشر خصوصا في فيلمي "سوبرمان" و"بريسيلا كوين أوف ديزيرت"، عن 87 عاما، وفق ما أعلنت عائلته الأحد في تصريحات أوردتها وسائل إعلام بريطانية.

وقالت العائلة إن تيرينس ستامب "ترك وراءه أعمالا استثنائية، كممثل وكاتب، ستظل تُلهم الناس لسنوات مقبلة".

أخبار ذات علاقة وفاة الممثلة الأمريكية لوني أندرسون عن 79 عاما

من فيلم "ثيوريم" للمخرج بيير باولو باسوليني إلى "حرب النجوم" لجورج لوكاس، أسر هذا الممثل الأيقوني في حقبة الستينيات، بحضوره الجذاب، جمهور الأفلام الفنية وهوليوود، إذ قدّم أكثر من 60 فيلما خلال مسيرته الفنية التي امتدت على مدار تاريخه الفني الطويل.

وُلد الممثل اللندني في 22 تموز/يوليو 1938 في عائلة من الطبقة العاملة، وكانت انطلاقته الأولى في دور بحار شاب وسيم يُشنق لقتله أحد زملائه. ورُشح ستامب لنيل جائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم "بيلي باد" للمخرج بيتر أوستينوف.

واكتسب ستامب شهرة واسعة بتجسيده أدوار الشر، وفاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عام 1965 عن أدائه دور شخصية مريضة نفسيا في فيلم "ذا كولكتر"، وهي قصة حب من توقيع وليام وايلر.

شكل لقاؤه عام 1967 مع فيديريكو فيليني لفيلمه المقتبس عن "إكستراورديناري ستوريز"، نقطة تحول في مسيرة ستامب.

في عام 1969، لعب ستامب دور زائر غامض أغوى عائلة برجوازية من ميلانو بكامل أفرادها.

أخبار ذات علاقة نجم فيلم The Dark Knight Rises.. مصرع الممثل الإسرائيلي ألون أوبوتبول

كما كانت له علاقة بجين شريمبتون - عارضة الأزياء وملكة الجمال في الستينيات - قبل أن تتركه في نهاية ذلك العقد.

وقال ستامب لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية: "كنتُ مرتبطا ارتباطا وثيقا بفترة الستينيات، لدرجة أنني عندما انتهت تلك الحقبة، انتهيتُ معها".

لكن فترة الجفاف المهني لم تدم طويلا، إذ أعاد ستامب إحياء مسيرته الفنية ببعضٍ من أشهر أدواره، بما في ذلك فيلم "سوبرمان 2" في ثمانينيات القرن الماضي، بدور الجنرال زود، عدو سوبرمان اللدود.

أخبار ذات علاقة كشف سبب وفاة الممثل مايكل مادسن المفاجئة

تلته أدوار أخرى، منها دور برناديت، المرأة المتحولة جنسيا في فيلم "بريسيلا، كوين أوف ذا ديزرت" (1994)، حيث واصل ستامب استكشافه للغموض البشري.

واصل مسيرته الفنية المتنوعة، متنقلا بين أفلام ضخمة الميزانية مثل "حرب النجوم" وأفلام مستقلة مثل "ذي هيت" لستيفن فريرز والدراما البريطانية "بور كاو" للمخرج كين لوتش.