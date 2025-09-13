أحمد حلمي يؤيد سلوم حداد في "سخريته" من الممثلين المصريين.. ما الحقيقة؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب منشور منسوب للفنان أحمد حلمي يؤيد فيه تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، التي يسخر فيها من نطق الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

ويقول حلمي في المنشور المتداول والمثير للجدل إن "سلوم معه حق وليس معنى أنه غير مصري أن نغضب مما يقول"، مؤكدا أن "المسلسلات التاريخية المصرية التي تم إنتاجها في آخر 10 سنين تثبت تراجعا رهيبا في قدرة المصريين على التعامل مع الفصحى".

ويتساءل ساخرا: "هل يمكن أن نتخيل محمد رمضان، نمبر ون، وهو يتحدث بالفصحى؟".

ووصف أحمد حلمي التصريح المنسوب إليه بـ"الكذب والافتراء"، لافتا في منشور عبر خاصية "القصص" بحسابه على "إنستغرام" إلى أنه "لم يقل هذا الكلام ولم يعلق على الموضوع أصلا".

وأضاف: "إذا أردت أن أعلق، فسيكون عبر حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا"، مناشدا متابعيه ألا "يصدقوا أي كذب يقال حوله".

وسبق أن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للفنان السوري سلوم حداد وهو يسخر من نطق الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

ويظهر حداد وهو يخاطب الجمهور في إحدى الندوات، مشيرا إلى أن "قلة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم ومنهم الراحلان عبد الله غيث ونور الشريف".

وأضاف أن "بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم"، مقلدا بطريقة ساخرة نطقهم لعبارة: (وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟)"، وسط ضحكات الحضور. وعقّب سلوم قائلا: "يا أخي لا يستقيم هذا".

وأثارت تصريحات الفنان السوري ردود أفعال غاضبة داخل الوسط الفني المصري، كما وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة إليه ضمّنها قول الشاعر: "يا أَيها الرَجل المعلم غيره/هلا لنفسك كان ذا التعليم".

لكن الفنانة المصرية هالة صدقي انتقدت مهاجمي سلوم حداد، مؤكدة أن "البعض ضخّم الأمر لمجرد أن حداد ليس مصريا".

وقالت بنبرة منفعلة في تصريحات إعلامية إن "حداد لديه الحق فيما قاله ولا داعي للحساسية"، مشيرة إلى أن "كثيرين من الجيل الجديد لا يجيدون الفصحى، حتى المذيعين يتحدثون العامية"، ولذا فهي لا ترى في كلامه أي إساءة بل هو "رأي صائب"، وفق قولها.