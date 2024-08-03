في أجواء امتزجت فيها أصالة الطرب وشجن العود بالإبهار البصري، أطلق الفنان السعودي باقة من روائعه القديمة في الحفل الغنائي الذي قدمه ضمن فعاليات "موسم جدة الترفيهي" من على خشبة مسرح "عبادي الجوهر أرينا" الذي يحمل اسمه تقديرًا لمكانته في الفن العربي.

وتغنى المطرب والملحن بعدد من أغنياته القديمة على رأسها أغنية "على الميهاف" للشاعر الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، والتي قدمها للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

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وانقسم الحفل إلى وصلتين، قدم الجوهر في أولاهما أغنيات "دخون" و"مو بس محتاجك" بنسختها الجديدة، و"ما على الدنيا عتب"، و"ظلوم"، فضلًا عن "حبر وورق" و"غريب".

وشملت الوصلة الثانية أغنيات "سلم على ذاك المساء"، و"متشابهة"، و"اختفت"، و"كفاك غرور"، و"تدرين وأدري"، وكذلك أغنيته الشهيرة "كل العواذل".

وسبق أن أعرب الجوهر عن فخره وسعادته بالمسرح، الذي يحمل اسمه بمسقط رأسه جدة، مؤكدًا أن المشروع هو أكبر تكريم في حياته، وأنه سيظل في ذاكرته للأبد.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه تُكَرَّم الرموز السعودية في كل مجال، مشيرًا إلى وجود مسارح تحمل أسماء طلال مداح ومحمد عبده وأبو بكر سالم وعبادي الجوهر.

ويقع مسرح "عبادي الجوهر أرينا" على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم معرضًا دائمًا لمقتنيات الفنان السعودي عبادي الجوهر، وكانت حفلة "ليلة وردة"، أولى الحفلات التي أُقيمت به.