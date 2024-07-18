استخدمت الأميرة ديانا منصبها لتقديم هدية خاصة لأبنائها؛ ما عرّض الأمير ويليام للإحراج في طفولته.

واستغلت الليدي ديانا نفوذها لدعوة عارضات الأزياء الشهيرات، سيندي كروفورد ونعومي كامبل وكريستي تورلينجتون لمنزلها، في مفاجأة لابنها الأمير ويليام الذي كان من أشد المعجبين بهن.

وفي برنامج وثائقي بعنوان "ديانا أمنا: حياتها وإرثها" الذي عُرض عام 2017 بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاة الأميرة ديانا، استذكر الأمير هاري طفولته وذكرياته مع والدته، واصفًا إياها بأنها كانت"طفلة" تحب المرح والمفاجآت.

وروت سيندي كروفورد كيف تواصلت معها الأميرة ديانا بنفسها لترتيب هذه الزيارة المفاجئة، حيث قالت "اتصلت بي ديانا شخصيًّا، وطلبت مني الحضور لتناول الشاي"، وعند عودة ويليام من المدرسة إلى المنزل ورؤيته لـ3 عارضات، شعر بصدمة شديدة لدرجة أنه كاد يسقط على الدرج من شدة المفاجأة.

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وتحدَّث الأمير ويليام عن ارتباكه من الواقعة في الفيلم الوثائقي، قائلًا: "لقد كنت في سن 12 أو 13 من عمري، وكان لدي ملصقات لهن على جدار غرفتي. احمّر وجهي ولم أعرف ما أقول وسقطت تقريبًا على الدرج في طريقي إلى الأعلى".