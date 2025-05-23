ماذا يفعل هذا الثعبان العملاق في كولورادو الأمريكية؟ (فيديو)

في حادثة غير مألوفة، فوجئ صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية كولورادو الأمريكية بثعبان ضخم يبلغ طوله نحو مترين (قرابة 8 أقدام) داخل مكتبه، ما أثار حالة من الذعر وثّقها في مقطع فيديو نُشر على حسابه في "إنستغرام" يوم الأحد 18 مايو.

المؤثر المعروف باسم Miracle Man Cash، اعتاد مشاركة مقاطع عن إخفاء الأموال في أماكن سرية ضمن منطقة بولدر، مصحوبة بأدلة للعثور عليها، لكنه خرج هذه المرة عن محتواه المعتاد، ليعرض لحظة مرعبة واجه فيها زائرًا غير متوقع.

وقال في تعليقه على الفيديو: "كنت أعمل على مشروع عندما رأيت هذا الشيء يتسلل من الباب... لقد أرعبني تمامًا"، وأضاف مازحًا: "يا إلهي، كدت أُصاب بنوبة قلبية، كيف أُخرجه من هنا؟".

وأظهرت اللقطات الثعبان الضخم ملتفًا تحت المكتب، قبل أن يزحف خارجًا عبر باب زجاجي منزلق نحو الحديقة، وسط محاولات هادئة من صاحب المكتب لدفعه نحو الخارج قائلًا: "أحسنت، اخرج من هنا".

وفي البداية، ظن الرجل أن الزاحف الذي اقتحم مكتبه أفعى جرسية سامة، غير أن العديد من المتابعين سارعوا إلى التأكيد بأنه على الأرجح "ثعبان ثور" غير سام، وهو ما أيده لاحقًا بإضافة الوسم #Bullsnake إلى المنشور.

وبحسب هيئة "حدائق كولورادو والحياة البرية"، فإن ثعابين الثور المعروفة أيضًا باسم "أفاعي الجوفر"، تُعد من الزواحف غير الضارة للإنسان، وتتميّز بلونها المصفر المائل للكريمي الممزوج ببقع داكنة، وتُعرف بأحجامها الكبيرة التي قد تصل إلى 2.5 متر.

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وتتغذى هذه الأفاعي بشكل رئيس على القوارض الصغيرة والسحالي وبيض الطيور، ما يجعلها مفيدة بيئيًا في السيطرة على آفات المزارع والمنازل الريفية.

وبينما لا تزال كيفية دخول الثعبان محل تساؤل، أوضح صاحب المكتب في تصريح لقناة KDVR المحلية أن الباب الزجاجي الخلفي كان مفتوحًا لبضع بوصات فقط، مرجّحًا أن يكون الزاحف قد تسلل عبر تلك الفتحة دون أن يلاحظه أحد.

وأضاف: "لقد كانت مفاجأة كبيرة لم أتوقعها أبدًا، ولم أرَ شيئًا كهذا من قبل في المكتب".