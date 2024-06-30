ميغان ماركل وراء تدهور علاقة الأمير هاري وديفيد بيكهام
ألقى كتاب جديد للمؤلف "توم باور" الضوء على الخلاف المزعوم بين الأمير هاري ولاعب الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام.
وزعم الكتاب أن ميغان ماركل أمرت هاري بـ "تجاهل" ديفيد بيكهام خلال حدث ألعاب Invictus 2018، وهي الخطوة التي ورد أنها وجهت ضربة شديدة لنجم كرة القدم الشهير.
وأشار الكتاب أيضًا إلى أن بيكهام رد بعد 4 سنوات بطريقة ربما تركت الأمير هاري وزوجته غاضبين، بعد أن كان بيكهام وزوجته فيكتوريا صديقين مقربين من الأميرين الملكيين.
وكشف الكتاب الجديد المثير للجدل "بيت بيكهام: المال والجنس والسلطة" تفاصيل العلاقة المتوترة، مسلطًا الضور على التحول "الصادم" لعلاقة الأمير هاري وميغان مع ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا.
وقال الكاتب إن بيكهام، الذي تمت دعوته لحدث ألعاب إنفيكتوس في سيدني في أستراليا، وجد نفسه معزولاً وغير قادر على الاقتراب من الدوق.
وكتب باور في كتابه: "عندما وصل في اليوم المتفق عليه لمقابلة الأمير هاري، كان بيكهام في حيرة من أمره، وحرص المسؤولون عن الحدث على إبقائه سعيدًا، ولكن بعيدًا عن هاري".
وعند الاستفسار عن سبب استبعاده، اكتشف بيكهام أن "الأمير هاري صرح بوضوح بأنه لا يجوز السماح للاعب كرة القدم بالاقتراب منه بأي شكل من الأشكال".
وادّعى الكاتب أن بيكهام علم لاحقًا أن "ميغان أصدرت أمرًا باستبعاده، والسبب هو أنها لا تريد أي منافسة إعلامية من بيكهام، خاصة من زوجته فيكتوريا".
وبعد 4 سنوات من الحادثة، قرر ديفيد بيكهام الانتقام علنًا، ففي نوفمبر 2022، سافر إلى بوسطن لحضور حدث مرموق أقيم للاحتفال بالأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.