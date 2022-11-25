العالم بحاجة إليك

إن بناء صرح حياتك يعني أن تبني أفكارك حجرًا حجرًا، حتى ترفعها نحو رسالة إيجابية تعود بالنفع على ذاتك وعلى الآخرين.

وكلما تعلمت التحكم في دوافعك ومطالبك، كلما تصرفت بوعي وحضور، وكلما كنت أكثر صحة وتناغمًا، ومتصلًا بشيء أكبر بكثير منك يظل يدفعك باستمرار نحو الأفضل.

إن انغماس المرء في مشاكله يعني أنه قرر إغلاق الطريق نحو هذا الانفتاح الضروري على الإمكانيات وتحقيق الإمكانات الكاملة التي يمتلكها كل فرد داخل ذاته، والمحفز ليس أكثر أو أقل من الثقة بالنفس التي تضعها في قراراتك الأكثر عقلانية والأقل حماقة.

فإذا واجهت صعوبة في تحديد مكانة نفسك، فأنت بالفعل غارق في صراع مع نفسك: "هل أنا حر أم إنني أجبر نفسي على التفكير أو على التصرف بشكل مختلف لأنه لا بد لي من ذلك؟".

وبصرف النظر عن الالتزامات التي تسمى واجبات الفرد، فإن كل الباقي ملكه: طريقته في التفاعل، كلماته، سلوكه، ونواياه... إلخ.

ما هي مساهمتك في إعطاء معنى للحياة؟

إذا كان العالم من حولك يسير على غير ما يرام، فما هي مساهمتك في الخروج من هذه الصعوبة؟. هل أنت تقدم كل يوم حصتك الصغيرة من أجل الوصول إلى حلول أفضل؟. أم أنت على العكس من ذلك، تغذي أيضًا هذا الانطباع باللامعقول من حولك، من خلال الانتقادات والشكاوى ورفض محاولة تحسين الأمور، حتى ولو من خلال أشياء صغيرة قد تؤدي إلى نتائج عظيمة بدلًا من أن تؤدي إلى عوائق لا طائل منها.

العالم يحتاج إلى الجميع، أي إنه كلما زاد التزامنا باحترام معنى الإنسان والكائنات الحية من حولنا، تعززت مشاركتنا في هذا الزخم الجماعي الذي تغذيه رغبة عميقة في السكينة والسلام، وفي حياة أكثر انسجامًا مع طبيعتنا البشرية.

هكذا سننشر المزيد من الأمل من أجل بناء عالم أفضل دون الشعور بالإحباط والهزيمة مقدمًا. نحن لسنا آلات ولا روبوتات. نحن لسنا ممثلين على خشبة مسرح، ولا ممثلين في فيلم. نحن لسنا بعقل مغلق ولا بقلب مكسور.

نحن أكثر مما نحن بكثير!

عندما نوافق على تجاوز أفكارنا الجاهزة حتى نخلق من حولنا مساحة حياتية، شخصية أو مهنية، أكثر ملاءمة للفرح، وللمساعدة المتبادلة ولعدم إصدار الأحكام المسبقة المجانية، فإننا بذلك نكتب القصة الحقيقية للعالم الذي نرغب في أن نتطور فيه.!