مرض نادر أم جلب للانتباه.. أردني يدّعي عدم شرب الماء لـ18 عاما (فيديو)

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن جدلاً واسعاً، بعدما ظهر فيه "إبراهيم البراهمة"، الشاب الذي يعمل في مطعم بمدينة إربد، يدّعي أنه لم يتناول قطُّ قطرة ماء منذ نحو 18 عاما.

ويؤكد إبراهيم أن كل محاولة لشرب الماء تنتهي بنوبات هبوط حادة في ضغط الدم، تستدعي نقله إلى المستشفى فوراً. ويضيف أنه راجع عدة أطباء في مراكز مختلفة دون أن يتمكن أحدهم من تشخيص حالته أو تقديم علاجٍ فعال، معتبراً هذا الغموض "جزءاً من مرضه النادر".

لكنّ ناشطي التواصل وجهوا انتقاداتٍ لادعائه، متسائلين كيف يمكن لجسمٍ بشري أن يصمد بلا ماء كل هذه المدة. وسط تساؤلات فيما إذا كان حديث إبراهيم يعكس حالة طبية لم تُرصد بعد، أم أنه مجرد محاولة لجذب الانتباه.

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واستعاد بعضهم حادثة مشابهة عام 2017، حين زعم رجل مصري يُدعى علي جنيش أنه يمارس الأمر نفسه على مدار خمسين عامًا، إلا أن تقارير رجحت حينها أنه كان يتعوض عن الماء بالعصير الطازج من قصب السكر.