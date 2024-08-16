"غير مألوفة".. أغرب 13 عادة لرؤساء تنفيذيين بارزين

تعتبر إدارة شركة كبيرة مهمة صعبة، وبالنسبة لكثير من الرؤساء التنفيذيين، يتطلب الحفاظ على التفوق القيادي أكثر من مجرد المهارات التجارية؛ بل عادات يومية فريدة وأحيانًا غير تقليدية.

وبحسب تقرير لموقع "بزنس إنسايدر"، فإن هذه العادات، التي غالبًا ما تهدف إلى إدارة التوتر وتحسين الإنتاجية، تعكس الشخصيات والفلسفات المختلفة للأفراد الذين يقودون بعضًا من أكثر الشركات نفوذًا في العالم.

واستعرض التقرير 13 عادة غير اعتيادية يمارسها الرؤساء التنفيذيون، تتراوح من جداول النوم المتطرفة إلى الخيارات الغذائية الغريبة:

1- الاستيقاظ المبكر والتمارين المكثفة

في حين يُعرف العديد من الرؤساء التنفيذيين بالاستيقاظ المبكر، فإن جوش يورك، الرئيس التنفيذي لشركة Gymguyz للتدريب الشخصي المنزلي، يأخذ هذا إلى أقصى حد.

يبدأ يومه في تمام الساعة 3:29 صباحًا بغطس بارد في الدش، يليه تمرين لمدة 90 دقيقة وحمامًا جليديًا لمدة ثلاث دقائق. ويعتبر يورك أن هذه الروتينات الصارمة تجعله "خارقًا"؛ ما يعكس التزامه باللياقة والانضباط.

2- طقوس التمرين في غرفة مظلمة لبوب إيغر

يبدأ الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب إيغر، يومه بتمرين صباحي في غرفة مظلمة، مع تلفاز صامت، لإيجاد بيئة إبداعية.

ويؤمن إيغر بأن هذا الوقت من اليوم هو الأكثر إبداعًا بالنسبة له، ويستخدم هذه اللحظات للتركيز على أفكاره وإلهاماته.

3- جرعة زيت كبد سمك القد لبدء اليوم

يبدأ ميكائيل بيرنر، الرئيس التنفيذي لشركة Edison Software، يومه بملعقة صغيرة من زيت كبد سمك القد الأيسلندي، وهو مكمل غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات A وD.

وتهدف هذه العادة إلى تعزيز صحة القلب ووظائف الخلايا، مع التحذير من الخبراء من الإفراط في تناوله لتجنب استهلاك كمية كبيرة من فيتامين A.

4- روتين إيلون ماسك الصباحي

على عكس الروتينات الصحية، يفضل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، بدء يومه بتناول كعكة محلاة.

وكشف ماسك على منصة X (تويتر سابقًا) أنه يستمتع بكعكة كل صباح، متحديًا فكرة أن السكر ضار بالصحة؛ ما يعكس نهجًا خفيفًا في التعامل مع النظام الغذائي.

5- النظام الغذائي عالي السعرات الحرارية

يتبع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، نظامًا غذائيًا يحتوي على حوالي 4000 سعرة حرارية يوميًا لدعم تدريباته المكثفة في الفنون القتالية المختلطة الجوجيتسو.

يعكس هذا النهج التزامه بالحفاظ على لياقته البدنية وتوازن جسمه، وهو جزء من اتجاه أوسع بين الرؤساء التنفيذيين الذين يتبعون حميات غذائية محددة مثل الصيام المتقطع.

6- القيلولة في المكتب في منتصف اليوم

يحرص روبين زينج، الرئيس التنفيذي لشركة CATL، أكبر مصنع للبطاريات في العالم، على أخذ قيلولة يومية في مكتبه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتُعرف هذه العادة بأنها تعزز التركيز وتكافح التعب، وهي ممارسة مهمة في أدوار الضغط العالي.

7- التأمل الصارم لجاك دورسي

يعرف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Block والرئيس التنفيذي السابق لتويتر، بجدول رعاية صارم يشمل المشي خمسة أميال يوميًا، والتأمل لمدة ساعتين، وتناول وجبة واحدة فقط.

ويعتبر التزام دورسي بالتأمل قويًا للغاية؛ فقد شارك في عيد ميلاده العام 2018 في منتجع تأمل "فيباسانا" لمدة 10 أيام، حيث كان يتأمل حوالي 17 ساعة يوميًا؛ ما يعكس إيمانه بقوة اليقظة.

8- التأمل بعينين مفتوحتين

تدعو الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو، والرئيسة التنفيذية لعلامة Goop، إلى "التأمل بعينين مفتوحتين"، وهي ممارسة تركز على اليقظة في الأنشطة اليومية.

ويسمح هذا النهج لبالترو بالبقاء متصلة بذاتها أثناء التفاعل مع العالم، مقدمة شكلًا مرنًا وسهل الوصول إليه من التأمل، يمكن دمجه في أي جدول مزدحم.

9- تقنية جيف بيزوس للشرود الذهني

يستخدم جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، الشرود الذهني كأداة إبداعية؛ ما يسمح للاجتماعات بالاستمرار دون تحديد وقت محدد لتعزيز التفكير الجانبي.

ويؤمن بيزوس بأن الابتكار الحقيقي يتطلب هذا النوع من الاستكشاف العقلي، وهو ما يدعمه بعض علماء النفس كطريقة لتعزيز الإبداع وتحسين الذاكرة العاملة.

10- جلسات التدليك

يمارس ستيفن بارليت، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي"، عادة الاسترخاء التي تشمل جلسات تدليك في الساعة 11 مساءً.

وتسلط هذه العادة الضوء على أهمية إيجاد طرق شخصية للاسترخاء، حتى لو كانت خارج الساعات التقليدية.

11- التوازن الصارم بين العمل والحياة

يشتهر توبياس لوتكه، الرئيس التنفيذي لشركة Shopify، بالتزامه بالتوازن بين العمل والحياة، حيث يرفض العمل بعد الساعة 5:30 مساءً.

ويركز نهج لوتكه على أهمية الراحة والوقت الشخصي لتحقيق إنتاجية مستدامة؛ ما يتناقض مع الساعات الطويلة التي غالبًا ما يتم تمجيدها في ثقافة الشركات.

12- تفتيشات برنارد أرنو للمتاجر

يقضي برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، عطلات نهاية الأسبوع في زيارة المتاجر الفاخرة التابعة لشركته.

وتعكس هذه العادة اهتمام أرنو بالتفاصيل وأسلوبه القيادي المباشر، حيث يتفقد شخصيًا المتاجر لضمان توافقها مع رؤيته للعلامة التجارية.

13- زيارات جيسون بوشل المتكررة لمتاجر البقالة

يزور جيسون بوشل، الرئيس التنفيذي لشركة Whole Foods، متجر البقالة على الأقل مرتين يوميًا. وباعتباره من عشاق الطعام، تسمح له هذه العادة بالبقاء على اتصال وثيق بأعماله، حيث يجرب منتجات جديدة، ويضمن تلبية معاييره الشخصية للطهي.

وتعكس هذه العادات، رغم تنوعها وأحيانًا كونها غير تقليدية، مدى التزام الرؤساء التنفيذيين بالحفاظ على تفوقهم في بيئة تنافسية وضغط عالٍ.

وسواء من خلال الروتينات المكثفة للياقة البدنية أو ممارسات التأمل أو اختيارات غذائية فريدة، ويظهر هؤلاء القادة أن النجاح غالبًا ما يرتبط بروتين يومي شخصي.