تهمتا اغتصاب تلاحقان نجم "بي بي سي" جاي بليدز

يواجه جاي بليدز، نجم برنامج "The Repair Shop" السابق على شبكة "بي بي سي"، تهمتين بالاغتصاب، ومن المقرر أن يَمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من شهر أغسطس.

وأكدت شرطة ويست ميرسيا أن بليدز، البالغ من العمر 55 عامًا والمقيم في كلافيرلي بمقاطعة شروبشاير، وُجهت إليه رسميًّا تهمتان تتعلقان بالاغتصاب. ومن المنتظر مثوله أمام محكمة تيلفورد الابتدائية يوم الأربعاء الموافق الـ13 من أغسطس 2025، وفقًا لصحيفة "ميرور".

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وكان بليدز انسحب من تقديم برنامجه الشهير العام الماضي.

ونال بليدز، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية في تكريمات عيد الميلاد لعام 2021 تقديرًا لخدماته في الحرف اليدوية، شهرة واسعة من خلال تقديمه لبرامج مثل "ذا ريبير شوب" و"موني فور ناثينج" و"جاي بليدز هوم فيكس".

كما شارك في تقديم "جاي آند دومز هوم فيكس" وقدم برامج مميزة بالتعاون مع السير ديفيد جيسون والسيدة جودي دينش.

وبليدز أب لثلاثة أطفال، هم: ابنة من زواجه الأول، وولدان من علاقات سابقة.