سيرين عبد النور لـ"إرم نيوز": لديّ أعمال غنائية جديدة والنجاح مسؤولية كبيرة

عبّرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن بالغ سعادتها بتكريمها أخيرًا في مصر، فقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية، وأكدت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن هذا التكريم حمل لها مشاعر جياشة، مشيرة إلى أن شعورها لا يُوصف بوجودها "بين أهلها وناسها في مصر".

وأشادت سيرين بالجمهور المصري، واصفة إياه بأنه "ذوّاق ومُقدّر للفن الحقيقي"، وأكدت أنه لا يبخل أبدًا على الفنانين العرب بمثل هذه التكريمات التي تُضفي طاقة إيجابية وتعزز الشعور بالمسؤولية تجاه الفن.

النجومية مسؤولية

وتحدثت سيرين في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" عن مسؤوليتها في موقعها كنجمة لبنانية عربية، مؤكدة أن النجاح والموهبة مسؤولية في حد ذاتهما، لافتة إلى أن النجومية تتطلب اجتهادًا مستمرًا، لا سيما بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من العطاء الفني.

وأضافت: "بدأت رحلتي الفنية منذ قرابة 25 عامًا، وكنت حريصة دومًا على خوض تجارب متنوعة ومغامرات فنية مختلفة دون تكرار، احترامًا لجمهوري، الذي أبادلُه المسؤولية والسعي نحو الأفضل".

"النسيان" والدراما القصيرة والطويلة

وتطرقت سيرين إلى أعمالها الدرامية الأخيرة، لا سيما بطولتها الأخيرة في المسلسل الدرامي القصير "النسيان"، مؤكدة أنها تعمل بتوازن بين المسلسلات القصيرة والطويلة، بحسب ما يتطلبه النص، وفق تعبيرها.

تابعت القول: "قدمت المسلسلات القصيرة بداية من مسلسل الديفا منذ أكثر من ستة أعوام، تلاه مسلسل دور العمر من 10 حلقات، ثم العين بالعين، وصولًا إلى النسيان، في 15 حلقة، النسيان كان تجربة استثنائية ارتبطت وجدانيًا بذكرى رحيل والدتي، حيث صور العمل بعد مدة من وفاتها".

في المقابل، كشفت عن قراءتها حاليًا لعدد من النصوص الدرامية الجديدة، تمهيدًا لاختيار مشروعها المقبل، مؤكدة أنها تُجري تحضيرات مكثفة في هذا الإطار لاتخاذ القرار المناسب قريبًا.

ماغي بو غصن

وعند سؤالها عن علاقتها بمواطنتها الفنانة ماغي بوغصن، وعما إذا كان حدث صلح بينهما بعدما تصافحا في أحد العزاءات أخيرًا في لبنان، قالت: "لا أريد أن تُقال كلمة صلح، لأنه أصلًا ما كان في خلاف".

وأضافت أن العلاقة بينهما يسودها الاحترام، معربة عن فخرها بنجاحات ماغي، ومؤكدة أن استمرارها في تقديم أعمال درامية لبنانية متميزة يخدم حضور الدراما اللبنانية عمومًا، متمنية لها التوفيق في حياتها.

سيرين والغناء

وفي ختام حديثها، أكدت سيرين عبد النور استمرارها في العمل على مشروعات غنائية جديدة، معربة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة عاملن عقدة، وقالت إنها تستمع حاليًا إلى عدد من الأفكار التي تدرسها لاختيار ما يتناسب معه للعمل عليه قريبًا.